Fontana Fraterna di Isernia, rimossi i bagni pubblici

Grande vittoria per la storia della città e per la cittadinanza isernina che, dopo tre giorni di forte polemica con l’amministrazione Castrataro, hanno costretto Palazzo San Francesco a rimuovere i due bagni pubblici prefabbricati installati a fianco della storica Fontana Fraterna e di fronte al museo cittadino dedicato alle vittime del dieci settembre. Insomma quando il popolo si muove – e come si muove – gli amministratori devono capitolare e tornare sui loro passi. Come si poteva pretendere di poter montare dei bagni pubblici a lato del monumento simbolo di Isernia è davvero incomprendibile. La fontana Fraterna è il simbolo della città che ha dato i natali a papa Celestino. Sentendo puzza di bruciato, l’amministrazione Castrataro ha fatto rapidamente dietrofront e come annunciato ha fatto smontare i bagni, dando così ragione a chi parlava di un insulto alla storia della città di Isernia.