Fontana di Castel Monforte “modificata”. Scempio o utilità?

Scempio o apparato utile alla dispersione idrica?

La foto è stata postata sul suo profilo Facebook dal dottor Carlo Musenga ed è stata scattata da suo figlio Agostino e in poco tempo sta diventando, come si dice in questi casi, “virale”.



La doppia modifica al fontanino del piazzale antistante Castel Monforte a Campobasso è destinata a far discutere e, di conseguenza, a dividere i pareri. Scommettiamo?



Come si evince dalla foto, al fontanino è stato applicato un apparato che distribuisce acqua “a comando manuale” sia in salita che in discesa. Un taglio netto col passato dato che le fontane campobassane sono note per distribuire acqua tutto il giorno e, specialmente in questi momenti di afa, dissetano i passanti.



La questione è questa: è giusto aver fatto questa modifica? (dall’amministrazione comunale per arginare la dispersione idrica?.. ndr) che non è il massimo in termini di gradevolezza visiva?



Oppure è giusto lasciare i fontanini di Campobasso così come sono sempre stati?



Fra l’altro apprendiamo da chi ha scattato la foto che la fuoriuscita dal lato superiore di acqua (quella che diverte anche tanti bambini!!) non sarebbe adeguata perchè ha una pressione molto forte, più che dissetare, schizza dappertutto! Un’altra soluzione era possibile?

Chissà cosa direbbero i celebri “Nasoni” di Roma?