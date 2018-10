Un grosso esemplare di cervo è rimasto ucciso dall’impatto con un furgone sulla statale fondovalle Sangro (652) nel comune di San Pietro Avellana. L’episodio si è verificato ieri mattina all’altezza del distributore di benzina Eni. L’animale di circa un quintale e mezzo, stava attraversando la strada quando si è visto piombare addosso il mezzo che viaggiava in direzione Castel di Sangro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri forestali di Agnone che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’animale. Ingenti i danni riportati dal furgone. Illeso l’automobilista, un cittadino di Sant’Angelo del Pesco. Il traffico sulla statale ha subito rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.