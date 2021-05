“Fondo Nazionale della Montagna”, l’elenco dei Comuni molisani che possono accedere al bando pubblico Arsarp

La Giunta Regionale del Molise, con delibera n. 517 del 29-12-2020, ha affidato all’ARSARP, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo e della Pesca, il finanziamento statale concesso alla Regione Molise con delibera CIPE n. 66/2019 – Fondo Nazionale della montagna – annualità 2016-2017-2018-2019 – pari a € 535.945,00 – per la predisposizione degli atti conseguenziali, relativi all’individuazione di progetti di sviluppo socio-economico presentati dai Comuni montani del Molise, attraverso un’idonea procedura di evidenza pubblica, da finanziare con le risorse del predetto fondo. L’Arsarp ha dunque indetto un bando pubblico riservato all’accesso al Fondo Nazionale della montagna, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo socio-economico presentati da singoli Comuni montani del Molise e riguardanti interventi di carattere straordinario, in riferimento alle azioni indicate all’articolo 2, comma 2 del bando (QUI IL BANDO).

Il termine ultimo per partecipare e quindi inviare domanda e progetto è fissato alle ore 13 del 2 luglio 2021.

Ecco l’elenco dei Comuni che possono partecipare al bando pubblico:



Acquaviva d’Isernia

Agnone

Bagnoli del Trigno

Baranello

Belmonte del Sannio

Bojano

Busso

Campochiaro

Campodipietra

Campolieto

Cantalupo nel Sannio

Capracotta

Carovilli

Carpinone

Casacalenda

Casalciprano

Castel bottaccio

Castel del Giudice

Castel San Vincenzo

Castellino del Biferno

Castelmauro

Castelpetroso

Castelpizzuto

Castelverrino

Castropignano

Cercemaggiore

Cercepiccola

Cerro al Volturno

Chiauci

Civitacampomarano

Civitanova del Sannio

Colle d’Anchise

Colli a Volturno

Conca Casale

Duronia

Ferrazzano

Filignano

Forlì del Sannio

Fornelli

Fossalto

Frosolone

Gambatesa

Gildone

Guardialfiera

Guardiaregia

Jelsi

Limosano

Longano

Lucito

Lupara

Macchia d’Isernia

Macchia Valfortore

Macchiagodena

Mafalda

Matrice

Mirabello Sannitico

Miranda

Molise

Monacilioni

Montagano

Montaquila

Montefalcone nel Sannio

Montemitro

Montenero Val Cocchiara

Monteroduni

Morrone del Sannio

Oratino

Pesche

Pescolanciano

Pescopennataro

Petrella Tifernina

Pettoranello del Molise

Pietrabbondante

Pietracatella

Pietracupa

Pizzone

Poggio Sannita

Provvidenti

Riccia

Rionero Sannitico

Ripabottoni

Ripalimosani

Roccamandolfi

Roccasicura

Roccavivara

Rocchetta a Volturno

Salcito

San Biase

San Felice del Molise

San Giovanni in Galdo

San Giuliano del Sannio

San Massimo

San Pietro Avellana

San Polo Matese

Sant’Agapito

Sant’Angelo del Pesco

Sant’Angelo Limosano

Sant’Elena Sannita

Sant’Elia a Pianisi

Santa Maria del Molise

Scapoli

Sepino

Sessano del Molise

Spinete

Torella del Sannio

Toro

Trivento

Tufara

Vastogirardi

Vinchiaturo