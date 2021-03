Fondo di Solidarietà, Comuni pronti a ricevere maggiori risorse. Fanelli: “Il primo risultato del lavoro compiuto insieme a tanti sindaci per affermare il principio di perequazione”

Giovedì l’incontro online promosso da ALI sul tema. Focus anche sulle modifiche ai criteri per le assunzioni a tempo indeterminato degli assistenti sociali

La pandemia aumenta le disuguaglianze sociali e territoriali. Bisogna, quindi, lavorare alle urgenze drammatiche di questi giorni, a quella che sembra essere un’emergenza sanitaria senza fine, ma anche sulle condizioni strutturali che servono al Paese e ai singoli territori, per ridurre le fragilità. Di questo ne è convinta la capogruppo Pd in Consiglio regionale del Molise, Micaela Fanelli, che sottolinea come le scelte contenute nella Legge di Bilancio nazionale siano andate in direzione di un miglioramento alle condizioni di perequazione. Mille e settecento comuni delle regioni ordinarie del Sud, Molise compreso, vedranno un miglioramento delle proprie dotazioni.

La nuova Legge di Bilancio e la relativa attuazione prevedono, infatti, molte più risorse e soprattutto nuove “regole del gioco”. Come? “Facendo sparire la variabile regionale che tagliava i diritti per i servizi sociali. Per correggere questo elemento sono stati stanziati: 4,2 miliardi di euro in dieci anni”.

Gli aumenti, come già detto, ci sono anche per la nostra regione: per tutti i Comuni del Molise: si va dai 10 ai 100mila euro in più per i Comuni fino a cinquemila abitanti, per un totale di circa due milioni e mezzo di euro.

Ma è solo l’inizio, per il 2021, perché per gli anni a venire si prosegue con l’aumento progressivo; nel 2021 il meccanismo perequativo agisce solamente per il 33% delle risorse, ma arriverà al 100% nel 2030. L’effetto della perequazione è stato, infatti, accentuato dalla Legge di Bilancio, che arriva dopo un lungo lavoro di molti sindaci che hanno promosso iniziative politiche e anche giuridiche per difendere i propri diritti. “Ciò è anche il frutto del ricorso di 66 Comuni molisani contro il mancato avvio della perequazione del Fondo, avviato alcuni anni fa e che ha avuto un notevole impatto, per ora ancora solo politico, ma si spera anche giuridico. Siamo in attesa delle pronunce che potrebbero portarci ulteriori benefici. La prima della Corte costituzionale il 9 di marzo prossimo”, specifica infatti Fanelliche promosse, insieme a tanti altri sindaci come lei – all’epoca prima cittadina di Riccia, in provincia di Campobasso – l’impugnativa.

Ora Fanelli ha un ruolo nella Commissione Tecnica dei Fabbisogni Standard che a Roma ha ridefinito i criteri che hanno dato più soldi ai Comuni del Molise “e ovviamente – dice – questo mi rende felice. Sono soddisfatta che quella battaglia fatta con tanti sindaci stia dando qualche frutto. Mi auguro che molti altri ne verranno. Io ci sto lavorando anche in sede tecnica e non posso che ringraziare sia il Governo precedente, che ha impostato una Legge di Bilancio con centinaia di milioni di euro in più, sia la Commissione che lavora sui Fabbisogni che, in questi mesi ha cambiato il proprio approccio, nonché chi per primo ha lanciato l’allarme e condotto una campagna di sensibilizzazione, come alcuni validissimi giornalisti. Ma non è finita. Siamo molto lontani dal superamento della spesa storica come criterio per il riparto, così come dalla copertura integrale per soddisfare i fabbisogni. Soprattutto in molte parti del Sud”.

Così si inverte la rotta rispetto al criterio del livello storico dei servizi, che aveva determinato l’errore di erogare zero risorse per gli asili nido proprio nelle aree del Paese, come ad esempio quelle di molti centri del Molise, prive di tali servizi e, quindi, proprio per questo più bisognose di interventi. Un buon risultato, che è stato supportato proprio dal lavoro della Commissione tecnica dei fabbisogni standard (CTFS), nella quale siedono anche rappresentanti di Anci-IFEL, di UPI e delle Regioni, oltre che dei Ministeri, esperti e SOSE. In particolare, la Commissione ha aggiornato le metodologie per i Comuni con due novità per i fabbisogni relativi alle funzioni “territorio e viabilità” e “sociale”.

In riferimento alla prima funzione – che comprende tutti quei servizi di competenza comunale, tesi a garantire la viabilità urbana e la fruibilità degli spazi pubblici di proprietà comunale e che modifica il parametro prioritario di riferimento guardando agli immobili, invece che alla popolazione – l’impatto finanziario in questa fase è contenuto. “Resta però l’affermazione di una regola ‘rivoluzionaria’: il progressivo passaggio da politiche una tantum a politiche “strutturali” per i territori marginali. Per territori come il nostro su cui, invece, maggiori devono essere le risorse e gli interventi”, evidenzia Fanelli.

La seconda novità è, invece, quella che incide sul sociale, l’assistenza che i Comuni prestano agli anziani, ai disabili, ai non abbienti, alle condizioni di fragilità che aumentano in questo periodo. “Penso alle povertà, penso alle incredibili situazioni presenti anche in Molise e che spesso non si riescono neanche a individuare perché la dignità delle persone spinge a non chiedere aiuto. Sono situazioni che abbiamo il dovere di contribuire a fronteggiare. Per questo la Commissione tecnica per i Fabbisogni Standard ha fatto una scelta precisa: eliminare l’accorgimento statistico che penalizzava i Comuni che si trovano in regioni con bassa offerta di servizi sociali. È stata ribaltata l’ottica, proprio perché sono quelli i territori dove si ha il dovere di incidere maggiormente, per contribuire a chiudere la forbice. Questa azione è stata possibile grazie alla scelta, attuata dal Governo e dal Parlamento, di inserire delle risorse aggiuntive da destinare alla funzione sociale, al fine di riequilibrare il livello dei servizi, in questo modo arriveranno più risorse ai comuni che storicamente erogavano meno servizi senza penalizzare i comuni che storicamente ne erogano di più”.

“È sicuramente – dice Fanelli – un risultato concreto che abbiamo portato a casa contro il taglio dei servizi e, in particolare gli asili nido, nei centri in cui servivano maggiormente. Proprio su questo il Governo precedente ha deciso di impegnarsi con forza, anche per contribuire alla battaglia per la natalità. Bene il lavoro avviato dai ministri, in particolare del Sud, ma la ‘partita’ è appena iniziata. Nel corso del 2021 per il servizio di asili nido si dovrà operare come si è fatto per il sociale lo scorso anno”. Per i nidi è stato, infatti, istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni per il 2022, 150 per il 2023, 200 per il 2024, 250 per il 2025 e a seguire di 300 milioni. Risorse finalizzate a incrementare in percentuale e nel limite dei Livelli Essenziali di Prestazioni- LEP, l’ammontare dei posti disponibili negli asili nido.

Ma la novità contenuta nella Legge di Bilancio circa i livelli essenziale delle prestazioni riguarderà anche il numero degli assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali in rapporto alla popolazione, introducendo quindi una ‘nuova regola’ che consentirà ai Comuni di poter percepire anche un contributo per le assunzioni a tempo indeterminato, che potranno essere fatte in deroga ai vincoli degli enti locali. Un aspetto importante anche per il Molise e un modo per porre un argine al precariato storico. Su questo cosa possiamo dire? “Anche per fare il punto su una simile novità che, rappresenta sia un punto di arrivo, ma nello stesso tempo soprattutto un punto di partenza per i territori più piccoli, giovedì 18 marzo alle 17,30 come Ali – Autonomie Locali Italiane abbiamo promosso un webinar online su Zoom e in diretta Facebook che vedrà la presenza del presidente Ali Nazionale, Matteo Ricci, del presidente Ali Molise, Luigi Valente e gli interventi del giornalista Marco Esposito, del responsabile Sose per i Rapporti con i committenti pubblici Marco Stradiotto, della dottoressa Mena Iapalucci, responsabile finanziario presso il Comune di Jelsi e dell’avvocato Salvatore di Pardo. Sarà un’occasione per riflettere sulla nuova normativa e avanzare la proposta di modifica al fine di tutelare proprio quei territori come il nostro che potrebbero rischiare di essere penalizzati. Ad oggi, infatti, la legge agevola quegli Ambiti Territoriali che rispettano già i Lep e non quelli che ancora sono lontani da tali obiettivi. Ecco perché bisogna ancora lavorare per un criterio capace di essere più equo verso coloro che ne hanno maggiormente necessità. Un confronto e una proposta su cui bisognerà ancora lavorare insieme a tanti amministratori, ecco perché invito davvero tutti gli interessati a seguire l’incontro di giovedì”.