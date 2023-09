Fondo Comuni Marginali per l’avvio di nuove attività, a Gambatesa finanziato il primo progetto

Gambatesa, vede la luce il primo progetto finanziato con le risorse del Fondo Comuni Marginali per favorire l’avvio di nuove attività commerciali, artigianali e professionali. Taglio del nastro per uno studio di fisioterapia (diretto dal dott. Fabio Conte).

L’immobile comunale, sito a via XXIV maggio, è stato ristrutturato e concesso in comodato d’uso gratuito per cinque anni al vincitore del bando indetto dal comune: (Avviso Pubblico prot. n. 6830 del 21.06.2022 – D.P.C.M. 30 Settembre 2021 “Concessione di Contributi per l’Adeguamento di Immobili Appartenenti al Patrimonio Comunale da Concedere in Comodato d’Uso Gratuito per l’Apertura di Attività Commerciali, Artigianali o Professionali – Annualità 2021”).

Alla cerimonia di inaugurazione presenti il parroco, il sindaco e la giunta comunale.