Fondi regionali per migliorare viabilità di alcuni centri bassomolisani

Messa in sicurezza e valorizzazione della viabilità dei comuni di Montecilfone e Guglionesi nello sbocco sulla Bifernina.

La conferma – riporta l’Ansa Molise – arriva dal sindaco Giorgio Manes che ha ottenuto un finanziamento regionale di 4.371.018,50 euro per il miglioramento delle strade che collegano il centro abitato di Montecilfone, la Sp 168 con la Sp 80, in prossimità dello svincolo per Larino (Campobasso) sulla Ss 647 Bifernina.

“La viabilità è sicuramente una delle infrastrutture di base per la vivibilità e lo sviluppo delle comunità territoriali e lo è ancora di più per comuni, come il nostro, che hanno nella Fondovalle del Biferno uno sbocco importante – dichiara il sindaco di Montecilfone Manes – Siamo felici, quindi, della risposta positiva del governo regionale alle esigenze del territorio, in particolare della Comunità di Montecilfone, per un collegamento veloce con la Bifernina”.

Foto: Ansa Molise