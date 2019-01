Fondi post-sisma, chiusa l’indagine a suo carico Facciolla fa chiarezza

REDAZIONE

CAMPOBASSO

Undici archiviazioni in cinque anni di attività politica regionale: per il consigliere regionale del Partito Democratico Vittorino Facciolla, ex assessore all’agricoltura nella giunta Frattura e campione di preferenze nelle ultime elezioni regionali, è calato il sipario su una vicenda che l’ha visto al centro di un’inchiesta giudiziaria relativa ai fondi post sisma nonché di un’autentica tempesta mediatica. Una vicenda balzata alla cronaca martedì scorso, quando nell’aula di Palazzo D’Aimmo, Facciolla rispondendo alle sollecitazioni espresse dal capogruppo Cinque Stelle, Andrea Greco ha reso nota l’ultima archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Larino. Questo pomeriggio l’esponente politico, accompagnato dai suoi legali Gina Capuano e Antonio De Michele, nel corso di una conferenza stampa ha fatto il punto sull’intera vicenda, ripercorrendo i fatti che hanno portato all’archiviazione.

«Questa sentenza scrive la parola fine ad un incubo kafkiano nel quale è stata gettata la mia famiglia e l’intera comunità sammartinese da persone prive di scrupoli e piene di rancore – ha sottolineato Facciolla – sono certo, così come lo sono sempre stato del risultato di questa sentenza, che chi ha agito nella consapevolezza di fare del male adesso dovrà rispondere alla legge e spiegare i motivi che hanno portato ad un simile accanimento nei miei confronti.»

I fatti risalgono al marzo 2017 quando, in seguito ad un esposto del 14 dicembre 2016 a firma di Oreste Campopiano (primo dei non eletti nella lista che vide eleggere il penalista sammartinese), la trasmissione “Le Iene” inviò una sua troupe a San Martino in Pensilis che irruppe nel corso di un evento pubblico, per accusare il consigliere di «aver intascato i soldi della ricostruzione post sisma» e, successivamente nella puntata del 12 marzo 2017, «in maniera strumentale» – afferma Facciolla, pubblicò l’intervista all’ex assessore affiancandola ad interviste di cittadini che, presumibilmente, non avevano ottenuto fondi per la ricostruzione di alcuni edifici danneggiati dal terremoto. «Io ho fatto una denuncia dopo una settimana – ha puntualizzato Facciolla – perché ero convinto della loro condotta antigiuridica di tutti, quindi del concorso di più persone del reato di diffamazione. Io non faccio il magistrato ma è chiaro che sulla quella vicenda saremo vigili, poi è chiaro valuterà la magistratura. Se all’esito delle carte che noi leggeremo in questo procedimento penale dovessero emergere delle circostanze che ci inducono a pensare che ci sia stato una condotta calunniosa, non resteremo con le mani in mano. Sui personaggi che sono emersi intorno alla vicenda, Facciolla non fa nomi, ma fa riferimento alle intercettazioni telefoniche a cui è stato sottoposto, insieme agli altri accusati: «Non l’ho mai nominato e non lo faccio oggi che la vicenda è finita. Gli faccio però un in bocca al lupo affinché faccia bene il presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati. Non ci sono candidati quindi è il più forte di tutti.» Una partita giocata in difesa ha sottolineato Facciolla ma che non necessariamente sarà una partita da giocare in attacco nel futuro: «Chiaramente dovrà essere oggetto di una valutazione della stessa magistratura perché fortunatamente non ho atteso l’archiviazione per fare le denunce. Ero talmente sicuro della mia condotta che la settimana dopo il servizio televisivo ho provveduto a fare denunce contro gli autori, di chi ha montato il servizio, di chi ha concorso alla realizzazione di quel servizio per il reato di diffamazione. Non è una rivincita ma è solo una valutazione alta che diamo alla giustizia. Ci sono dei magistrati che faranno delle valutazioni perché la ricostruzione dei fatti andata in onda, grandemente alterata della realtà, dal mio punto di vista non può essere lasciata senza nessuna forma di richiesta punitiva da parte mia.» Infine parole dure nei confronti dell’opposizione al Comune di San Martino a cui va «tutta la mia disapprovazione per la scelta di abbattere l’avversario politico attraverso l’utilizzo della magistratura. Non è questa la strada in nessun ambito, soprattutto in una piccola comunità dove i figli frequentano la stessa classe o si trovano a giocare a pallone insieme», così come nei confronti dell’Associazione Caponnetto che ha presentato quattro denunce nei suoi confronti, tutte archiviate e infine nei confronti di Andrea Greco «una miseria politica sconfinata».

GLI AVVOCATI

«Un politico incompiuto. Un politico che non ha ricevuto un rinvio a giudizio e che non si è mai seduto di fronte ad un magistrato, è un politico incompiuto.» Così l’avvocato Antonio De Michele, sdrammatizzando il momento nel corso della conferenza, ha definito Vittorino Facciolla. «Le denunce nei suoi confronti sono denunce che la magistratura ha ritenuto infondate. Quindi non solo i giudici ma anche il pubblico ministero, ovvero il soggetto che ha condotto le indagini, ha ritenuto infondate le denunce. Nel momento in cui il pm richiede l’archiviazione è qualcosa di diverso di una richiesta assolutoria. Ha letto le carte, ha avuto la polizia giudiziaria al suo servizio, ha avuto la possibilità di effettuare intercettazioni e se all’esito di queste indagini lo stesso pm in undici circostanze ha chiesto al giudice di valutare era meritevole di un proseguo di indagine, ci porta a dire che lui è stato vittima di circostanze che non sono nate certamente a caso. E’ chiaro che la magistratura –ha sottolineato De Michele – non dovrà valutare le denunce nei confronti delle persone perché nessuna denuncia è stata fatta: sono solo stati raccontati i fatti. Vittorio è stato una sorta di san Sebastiano procedurale, non processuale, però ognuno a questo punto dovrà assumersi le sue responsabilità.»