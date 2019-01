Fondi post-sisma 2002, archiviata indagine su Facciolla: «Grazie a chi mi è stato vicino»

REDAZIONE

CAMPOBASSO

Per l’ex assessore regionale Vittorino Facciolla arriva la conclusione di una vicenda giudiziaria che aveva determinato una gogna mediatica scatenata dall’intervento del programma “Le Iene”. Un lieto fine annunciato questa mattina in aula a testa alta dall’esponente del partito Democratico che era stato tirato in ballo nella discussione della mozione a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Primiani e Fontana, riguardante l’erogazione dei fondi post-sisma 2002 e l’attivazione di azioni di recupero delle somme ex artt. 14 comma 3 e art. 13 comma 7 dell’Ordinanza Commissariale del 27/05/2003. Una discussione quella affrontata dal capogruppo Cinque Stelle Greco che ha coinvolto l’ex assessore all’agricoltura ed ex sindaco di San Martino in Pensilis, a causa dei fondi ottenuti per la ristrutturazione di alcuni locali attigui alla sua abitazione, che portarono le telecamere delle Iene sia nel centro basso molisano che a Palazzo D’Aimmo. Una discussione alla quale ha partecipato anche l’ex presidente Michele Iorio e che il governatore Toma ha voluto chiudere, stante l’assenza momentanea nell’aula dello stesso Facciolla causata da motivi personali.

Ma in tarda mattinata, dopo lo stop dei lavori, è stato proprio l’esponente del Partito Democratico, tornato sui banchi, a creare un autentico coup de theatre in aula. A fronte dell’avviso di garanzia del 30 marzo 2017 l’ex assessore ha comunicato all’aula l’archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Larino. Per i magistrati, dunque, non ci sarebbero stati illeciti penalmente rilevanti sia da parte dello stesso Facciolla, che della stessa giunta comunale guidata da Massimo Caravatta nel procedere ad una sanatoria in favore di alcuni cittadini, tesa a scavalcare l’ordinanza sui limiti dei contributi ai nuovi proprietari degli stabili, fra i quali lo stesso esponente dem. Una discussione che ha rischiato di deflagrare e che ha isolato lo stesso Greco che, dopo l’intervento di Facciolla, non ha registrato il voto dei suoi compagni di gruppo che si sono astenuti, lasciandolo in solitudine sul documento.

Da parte dell’avvocato sammartinese un solo richiamo sulla vicenda, pubblicato sulla sua pagina facebook: «Alla mia famiglia, alla memoria di mio padre, ai sanmartinesi tutti, a chi mi ha sempre manifestato vicinanza ed a coloro che, pur nel dubbio, hanno saputo aspettare.» Un solo commento, dunque, in attesa della conferenza stampa che si terra giovedì pomeriggio a Campobasso per chiarire tutti gli aspetti della vicenda, sulla quale si erano espressi sia il Tar Molise che il Consiglio di Stato che già aveva stabilito la liceità del beneficio economico destinato anche agli acquirenti degli stabili da ristrutturare. In aula, prima del voto sul documento, è stata la sua collega di partito Micaela Fanelli a prendere le difese politiche ed umane di Facciolla: «L’archiviazione rappresenta la pietra tombale di ogni procedimento. Le dichiarazioni di Greco sono state consegnate al vaglio di chi ha la competenza in merito, ed è indecoroso anche sul piano umano – ha sottolineato – che dopo le informazioni rilasciate da Facciolla, si proceda ancora con questa discussione»