Fondi per la non autosufficienza, riunione in IV commissione regionale

Si è riunita oggi (in modalità videoconferenza), presieduta da Filomena Calenda, la IV Commissione permanente, che nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui Fondi per la non Autosufficienza, affidatale dal Consiglio regionale, ha audito una serie di associazioni che si occupano a vario titolo e modo della tematica. In particolare i Commissari hanno invitato ad intervenire ed esprimere le proprie proposte e valutazioni sul FNA, i responsabili, o loro delegati, delle seguenti organizzazioni operanti sul territorio regionale: Uguali!; Comitato di lotta per i diritti delle persone con disabilità; Comitato di lotta per l’aumento della pensione di invalidità; articolo 44 associazione mo.vi.; Movimento per la vita indipendente; Associazione Jamm bell Vaccaro Mario; UICI Unione Italiana Ciechi; Associazione dei genitori arcobaleno; Associazione una luce sul buio dell’autismo ODV; Associazione genitori autismo Molise onlus; Associazione autismo Molise onlus; Consulta per la disabilità Comune di Termoli; LILT Lega italiana per la lotta contro i tumori- sez. di Isernia; Unione italiana ciechi onlus; AIL Associazione italiana contro le leucemie linfomi e mieloma sez. di Campobasso; ADA – Associazione dei diritti degli anziani; Associazione non ti scordar di me. Altre audizioni, funzionali a redigere una relazione che la Commissione renderà al Consiglio e alla Giunta regionale saranno svolte nella prossima seduta dell’organismo consiliare.