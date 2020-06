Fondi per la non autosufficienza, prosegue l’indagine conoscitiva

La IV Commissione permanente, presieduta dal suo Presidente Filomena Calenda, avviando l’indagine conoscitiva sui Fondi per la non Autosufficienza, affidatale dal Consiglio regionale con l’approvazione unanime, nella seduta dello scorso 16 giugno, di uno specifico atto di indirizzo, ha audito in mattinata una serie di associazioni che si occupano a vario titolo e modo della tematica. Il Presidente Calenda, nell’evidenziare che la Commissione continuerà ad ascoltare anche nelle prossime sedute altri portatori di interesse, in aggiunta a quelli di oggi, ha voluto anche sottolineare come già dall’incontro odierno sono emerse una serie elementi interessanti e di criticità di cui i Piani attuativi del FNA devono tenere in opportuna considerazione, al fine di dare risposte concrete ai centri socio-educativi e alle tante famiglie delle persone non autosufficienti. Al termine dell’indagine conoscitiva la Commissione redigerà una relazione che sarà inviata al Consiglio e alla Giunta regionale.