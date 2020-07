Fondi per la non Autosufficienza, conclusi gli incontri dell’indagine conoscitiva

Con l’audizione di questa mattina, 15 luglio, dell’Assessore alle politiche sociali, Michele Marone e del Direttore del Servizio Bilancio della Regione, Marilina Di Domenico, oltre che dei Coordinatori degli Ambiti territoriali sociali di Agnone, Venafro, Isernia, Riccia/Bojano, Larino e Termoli, la IV Commissione consiliare permanente, presieduta dal suo Presidente Filomena Calenda, ha concluso gli incontri svolti nell’ambito dell’indagine conoscitiva condotta sul Fondi per la non Autosufficienza. La Commissione ora provvederà–come ha spiegato il Presidente Calenda a redigere il testo di una relazione che farà il sunto di quanto appreso da tutti i soggetti ascoltato nelle ultime settimane, sia pubblici che privati, a vario titolo e mendo interessati alla gestione e alla fruizione del FNA. Testo che potrebbe essere approvato già nella prossima seduta dell’organismo consiliare, per poi giungere all’attenzione del Consiglio e della Giunta regionale per le determinazioni conseguenziali.