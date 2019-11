Fondi per il dissesto idrogeologico, ecco come saranno ripartiti

Duemilioni per Campomarino e Montenero di Bisaccia per rimettere in sesto il borgo antico e la costa. Un milione 200mila euro per Santa Croce di Magliano, 950mila euro per Frosolone, 999mila euro e rotti per il centro storico di San Martino in Pensilis, 250mila euro per Castelmauro, 231mila euro per Pietrabbondante. E ancora 310mila euro per Colli a Volturno, 750mila euro per il centro abitato di Gambatesa, a Montemitro, via Belvedere e via Dolazzo: 705.000, per Palata, località Stingeto: 200.000, Spinete, centro abitato: 300.000, Sant’Angelo del Pesco, località San Luca: 215.975, Capracotta, centro abitato e via Mainarde: 400.000, Pietracupa, cimitero: 450.000, Trivento, località Casalotti: 500.000, Cerro al Volturno, frazione Case: 570.000, Lupara, centro abitato: 283.987, Agnone, frazione Fonte Sambuco: 765.785, Oratino, strade comunali Pianelle e Lenza: 640.000, Ripabottoni, località Torrente Tocca: 450.000, Limosano, strade: 400.000, Sesto Campano, località Taverna: 350.000. E’ questo il dettaglio dei finanziamenti che stanno per arrivare per i Comuni molisani nell’ambito dei fondi diretti per il contrasto al fenomeno del dissesto idrogeologico. Più di duecento gli interventi rientranti nel Piano operativo sul dissesto idrogeologico per l’anno 2019. «Per il Molise vuol dire 49.533.678 euro a disposizione di 25 Comuni – afferma l’onorevole Antonio Federico, il secondo stanziamento più imponente d’Italia per regione, a conferma che il governo ha compreso l’importanza del problema dissesto nella nostra regione a rischio sulla totalità del territorio. Tra i Comuni coinvolti mi piace sottolineare la presenza di Petacciato a cui andranno oltre 34 milioni di euro per intervenire su un fronte franoso tra i più vasti in Europa, mentre 8.191.000 euro andranno a Civitacampomarano, il paese gioiello a rischio a causa di una frana. Tutti gli interventi previsti riguardano la sistemazione di versanti franosi, il consolidamento e la difesa idraulica, il ripascimento e la difesa delle aree costiere, la messa in sicurezza di centri abitati. Tutti questi progetti vengono finanziati perché sono inseriti sulla piattaforma ReNDiS, il Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo, compilata come in tutta Italia dalla Regione. Ed è sempre la Regione ad approvare la relativa graduatoria: nel caso del Molise è stato fatto con determina numero 16 del 23 marzo 2019, firmata dal direttore del II Dipartimento. I progetti finanziati, insomma, vantano punteggi più alti in questa graduatoria stilata in base a una serie di parametri approvati anch’essi dalla Regione. Quindi i Comuni esclusi, mi riferisco ad esempio a Bagnoli del Trigno e Civitanova che giustamente hanno segnalato l’esclusione nonostante convivano con importanti eventi di dissesto, devono per forza rivolgersi alla Regione e sono convinto lo abbiano già fatto. Tornando al decreto ministeriale, aggiungo che i fondi verranno erogati in maniera diretta, quindi senza la stipula di successivi accordi di programma. Come ha detto il Ministro sono “soldi veri” con i quali interrompiamo la logica dell’emergenza e lavoriamo con una programmazione costante e interventi specifici per attenuare i rischi e le criticità sull’intero territorio nazionale anche in ottica di adattamento ai cambiamenti climatici. Sono tante le situazioni critiche in Molise, ma questo finanziamento è sicuramente un momento importante per ridare fiato a tante comunità».