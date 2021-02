Fondi ministeriali per i piccoli comuni, il gruppo “Torella nel Cuore” chiede una scelta condivisa con i cittadini

I fondi passano ma i problemi restano. È questo il punto da cui partono i consiglieri di minoranza nel chiedere al Sindaco, Antonio Lombardi, di ascoltare le esigenze dei cittadini e di predisporre un elenco degli interventi da andare a finanziare, con fondi propri e non, in base alla loro priorità.

I consiglieri Enrico Di Placido, Marco Piedimonte e Gianni Meffe ritengono infatti non più accettabile che gli interventi realizzati con i fondi pubblici a distanza di pochi anni tornino ad essere situazioni critiche per i cittadini. “Di certo non si può fare tutto e subito, ma a fronte dei milioni di euro investiti sul territorio non è accettabile riscontrare le criticità odierne e serve immaginare un nuovo modo di intervenire per il bene della comunità, attraverso una catalogazione degli interventi che si vogliono realizzare nei prossimi 10 anni.

Un nuovo modo di amministrare che per i consiglieri di minoranza deve partire dall’ascolto dei cittadini e che deve iniziare dalla scelta di come impegnare gli 81.300 euro che il Ministero degli Interni, nell’ambito dei finanziamenti ai Comuni al di sotto dei 1.000 abitanti, ha assegnato a Torella.

Fondi da poter utilizzare per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Un finanziamento diretto, dal Governo ai Comuni, che il gruppo “Torella nel Cuore” chiede di programmare per interventi nel centro urbano, che versa in condizioni critiche non solo dal punto di vista estetico ma anche della sicurezza, e che rappresenta qualcosa che non è più rinviabile.

Per quanto riguarda le contrade, concludono i consiglieri di minoranza, il Ministero ha già finanziato la progettazione di tre interventi sui vari versanti del paese e si potrà contare sul nuovo PSR ma ad oggi le richieste di intervento nel centro urbano sono diffuse e meritano di essere ascoltate, anche attraverso la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza e degli attraversamenti rialzati sulla strada provinciale, richiesti in più occasioni non solo da noi ma soprattutto dai cittadini.