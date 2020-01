Fondi europei: Molise e Sardegna tornano “meno sviluppate”

I giochi sono tutti aperti, e complicati dalla variabile Brexit che costringe a rifare tutti i conti. Ma, a stare a quel che si sa finora, la programmazione del prossimo settennato della politica di coesione europea, sulla quale i negoziati sono in pieno svolgimento, non sarà avara con l’Italia (38,5 miliardi di euro, su un totale di 330: un aumento del 7% rispetto al ciclo che si sta per chiudere, 2014-2020). E ci sarà una importante novità per le nostre regioni, finora passata un po’ in silenzio: Molise e Sardegna “scenderanno” al livello delle regioni meno sviluppate, e anche Umbria e Marche andranno giù di un gradino, diventando “regioni in transizione”.

E’ quanto riporta Repubblica.it nell’articolo di Roberta Carlini.

Cosa succede? Una “bocciatura”, una retrocessione, una buona notizia (arriveranno più fondi) o solo un effetto statistico? La statistica c’entra, naturalmente. Come sempre, la politica di coesione divide l’Europa in tre spicchi: le regioni più sviluppate, quelle meno sviluppate e – nel mezzo – le regioni in transizione.

L’assegnazione avviene sulla base della cosiddetta “formula di Berlino”, adottata nel 1999 e modificata più volte nel corso delle diverse programmazioni. Tale formula tiene conto del divario tra PIL pro capite di una regione (misurato in parità di potere d’acquisto) e media dell’Unione europea. Mentre nel settennato 2014-2020 le regioni in transizione erano quelle il cui Pil pro capite era tra il 75 e il 90% della media Ue, per il 2021-2027 la forchetta è stata allargata, tra il 75 e il 100%. Dunque rientrano tra le regioni più sviluppate solo quelle che superano il valore medio del Pil pro capite nella Ue. Questo porta a un rimescolamento delle posizioni relative e ai vari spostamenti a cui assistiamo anche per l’Italia. Sui quali influiranno probabilmente anche dei correttivi del calcolo, introdotti per tener meglio conto delle reali condizioni di disparità fra i diversi territori dunque non solo il criterio del PIL pro capite, ma anche nuovi parametri collegati alla disoccupazione giovanile, ai livelli di istruzione, ai migranti.

Sulla base dei nuovi criteri Sardegna e Molise passano nel gruppo delle regioni meno sviluppate, con Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, dunque “tornano” nel Sud, statisticamente parlando. Marche e Umbria, a loro volta, vanno a far compagnia all’Abruzzo nel gruppo “regioni in transizione”. Tutte le altre restano nella categoria “regioni più sviluppate”, alle quali ovviamente vanno meno aiuti. Se non è una bocciatura, poiché non c’è nessun giudizio ma un calcolo statistico, e se può anche essere una buona notizia, poiché aumenta le possibilità di ottenere fondi europei, di certo questa novità rispecchia quel che è successo negli ultimi anni: la lentezza dell’uscita dalla crisi, la stagnazione del Pil, le difficoltà della produzione industriale, la bassa produttività dei servizi. In un clima effervescente di crescita generalizzata, avremmo assistito ad altri movimenti. Per adesso, la nuova geografia degli aiuti dell’Unione registra questi spostamenti. Ai quali corrisponderanno poi capitoli di spesa e impegni, quando il quadro della politica di coesione 2021-2028 sarà completato.