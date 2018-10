Fondi editoria, Tartaglione: «A rischio il futuro di tanti giovani giornalisti»

CAMPOBASSO

Ha creato non poca inquietudine, soprattutto tra i giovani giornalisti molisani, l’intervento del consigliere regionale Cinque stelle Andrea Greco (candidato sconfitto alla presidenza lo scorso aprile) sui social in merito al futuro dell’editoria nazionale e locale, in cui si auspica un azzeramento dei fondi con conseguente chiusura di molte testate. Così in una nota, la deputata di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione con riferimento all’intervento del consigliere regionale pentastellato sul futuro dell’editoria. Non sto qui a sottolineare la centralità del ruolo che la stampa ovviamente ricopre in una democrazia e sulla necessità di salvaguardare chi ha il dovere di “controllare” il potere e raccontare la realtà dei fatti ai cittadini, ma in gioco c’è proprio il futuro di tanti giovani giornalisti, che rischiano seriamente di perdere il lavoro. Da parte di un esponente Cinque stelle, movimento che si vanta di combattere la povertà e di essere sempre a favore degli ultimi, mi aspetterei quindi ben altre prese di posizione e piena collaborazione in difesa di quei ragazzi, precari dell’informazione, che con sacrifico e passione svolgono un mestiere appunto fondamentale per tutti noi. Tra l’altro esiste già un testo, all’esame del Governo, che penalizza pesantemente le testate minori e le piccole regioni a vantaggio dei grossi gruppi. MI auguro che dai pentastellati molisani giungano piuttosto iniziative a favore della loro terra. Anche perché non tutti – conclude la Tartaglione – vorrebbero vivere di reddito di cittadinanza, anzi: questi figli del Sud (giornalisti e di altre professioni) vogliono crescere, lavorare e realizzarsi. E meritano assoluto rispetto.