Fondi di solidarietà alimentare, sono 202 le richieste pervenute al comune. Scatta la seconda tranche di aiuti

Si è concluso con duecentodue richieste l’avviso pubblico promosso dal comune di Campobasso rivolto ai cittadini più bisognosi, colpiti dall’emergenza covid. Si tratta del fondo di solidarietà alimentare – iniziativa che fa seguito a quanto prodotto a ridosso delle festività natalizie – che consentirà ai beneficiari di utilizzare voucher elettronici per beni di prima necessità.

Circa 51mila euro a disposizione, un segnale da parte del comune nel tentativo di non lasciare indietro famiglie particolarmente penalizzate nell’ultimo anno di pandemia. “I comuni – si legge nella determina – potranno spendere tali risorse per l’acquisto di buoni spesa utili all’acquisto di prodotti di genere alimentare presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che ogni comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale”.

Con decreto legge dello scorso novembre, va ricordato, furono accertate misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza covid, consentendo alle amministrazioni l’adozione di misure economiche risolve esclusivamente a persone o nuclei familiari bisognosi. A Campobasso furono assegnati circa 300mila euro, confermati in questo secondo riparto.