Fondi alle attività, 49mila euro a Torella. Meffe: “Velocizzare gli adempimenti”

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, n. 302 del 4 dicembre, è diventato operativo il fondo che riconosce 210 milioni di euro ai Comuni delle aree interne e montane del Paese per il sostegno alle attività produttive economiche, artigianali e commerciali dei territori così come da Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 24 settembre 2020.

Al comune di Torella del Sannio, classificato come “Periferico”, sono stati assegnati 21.322 € per il 2020, 14.215€ per il 2021 e altri 14.215 € per il 2022, per un totale di 49.752 € nel triennio da destinare ad azioni di sostegno in favore di piccole e micro imprese, artigianali e commerciali, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19.

Cifre importanti, dichiara il consigliere Gianni Meffe, ma dispiace constatare che nonostante testo e tabella di ripartizione fossero noti da mesi l’Amministrazione comunale di Torella del Sannio non ha inteso attivare iniziative di studio e promozione dell’opportunità offerta, come fatto da altri comuni, anche al solo fine di raccogliere dati importanti, quali ad esempio il calo di fatturato registrato, per impegnare al meglio i fondi e aiutare quelle attività economiche che hanno maggiormente risentito della crisi.

Infatti, continua il consigliere di minoranza, in attesa di indicazioni ufficiali da parte del Ministero e del Dipartimento competente molti comuni, anche in base alle indicazioni fornite dalle associazioni degli stessi, hanno iniziato ad individuare e comunicare quelli che possono essere i parametri necessari per l’accesso ai contributi e cosa possono ricomprendere. Al di là dell’erogazione a fondo perduto per le spese di gestione vi è la possibilità anche di finanziare iniziative di ristrutturazione, ammodernamento, digitalizzazione dei processi di marketing on-line e tanto altro ancora, opportunità quindi che non solo permetteranno di aiutare la ripresa economica del territorio ma anche di potenziarla e migliorarla nei prossimi anni.

Quello che ci interessa come minoranza, conclude Meffe, è che vengano individuati dei parametri obbiettivi che permettano di aiutare in modo proporzionale le attività economiche torellesi, in base agli effetti che le stesse hanno subito dalla crisi economica causata dal Covid-19. In ultimo è fondamentale che le procedure vengano attivate in tempi brevi, anche attraverso la convocazione del Consiglio Comunale, considerando che è prevista la revoca, integralmente o parziale, del contributo qualora risulti un mancato o parziale utilizzo dei fondi entro sei mesi dalla conclusione dell’annualità di riferimento, quindi entro il 30 giugno 2021 per l’annualità 2020.