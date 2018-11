Fondi al Servizio Sanitario Nazionale invariati ma in Molise è tutto fermo

REDAZIONE

CAMPOBASSO

Mentre si attendono scelte e nomi per il nuovo commissario ad acta per la sanità molisana da parte del Consiglio dei Ministri che, a fronte di un’attesa lunga sei mesi, di fatto blocca la programmazione, il testo della legge di bilancio “bollinato” dalla Ragioneria è stato inviato al Quirinale ed è al vaglio del presidente della Repubblica.

Approderà nell’aula della Camera tra il 29 ed il 30 novembre. Intanto per il 2019, il finanziamento al Servizio sanitario nazionale resta confermato in 114,4 miliardi di euro. Per il 2020 il Fondo è però incrementato di 2 miliardi e per il 2021 di un altro miliardo e mezzo. Questa è una delle novità per il Ssn prevista nella nuova bozza della Legge di bilancio. L’aumento delle risorse alle Regioni “è subordinato alla stipula, entro il 31 gennaio 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome per il Patto per la salute 2019-2021, che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi”. Il finanziamento per progetti di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie, come si è appreso in settimana, viene alzato da 24 miliardi a 26 mld di euro, “fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le Regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio”. Parallelamente, il Fondo investimenti enti territoriali è ridotto di 50 milioni di euro nel 2021 e nel 2022, di 200 milioni l’anno dal 2023 al 2031 e di 100 milioni nel 2032. Si conferma in Manovra, per intervenire sulle liste d’attesa, uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. Le risorse sono ripartite alle Regioni “secondo modalità individuate con decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore” dello stesso decreto. Il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi sulle liste d’attesa “è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato permanente per la verifica dell’’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza”. Infine, l’accesso alle risorse in più destinate al Fondo sanitario nazionale, 2 miliardi per il 2020 e 1,5 mld per il 2021, è vincolato a una serie di misure, come la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell’’accesso alle cure; il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell’offerta ospedaliera e dell’assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d’attesa; la valutazione dei fabbisogni del personale del Ssn e riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali; la promozione della ricerca in ambito sanitario; l’efficientamento e l’appropriato uso dei fattori produttivi, ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati; la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.