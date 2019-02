Fonderia Marinelli da guinness: è l’azienda italiana più longeva

Un’azienda da guinness dei primati. E’ la pontificia fonderia Marinelli di Agnone che entra a far parte delle dieci aziende più longeve al mondo. Nella speciale classifica riportata ieri l’altro da Il Giornale di Milano ci sono altre quattro aziende made in Italy mentre le restanti cinque hanno sede in Giappone, Francia e Germania. Con la Marinelli che realizza campane dall’anno mille, spicca l’italianissima Barone Ricasoli incastonata tra le colline del Chianti e famosa per la produzione di vino dal 1141. Nel nord Est, precisamente a Murano, dal 1295 la Barovier & Toso lavora il vetro come nessun altro sa fare, mentre in termini numerici, è la Toscana a vantare il record di aziende. A Firenze se ne trovano ben due. Ovvero l’Oreficeria Torrini che dal 1369 confeziona monili esposti anche British Museum di Londra e la ditta di Giovanni di Pietro Antinori che dal 1385 si dedica alla produzione vinicola. Se la matematica non è una opinione si certifica chiaramente che l’azienda più longeva d’Italia, entrata a far parte delle 10 più vecchie al mondo, è quella della Marinelli dei fratelli Armando e Pasquale che con dedizione, estrosità e attaccamento alle tradizioni artigianali, esportano il suono degli angeli in tutto il globo. Un primato di cui andare fieri e che al tempo stesso inorgoglisce il piccolo Molise che in questo caso non ha rivali. FB