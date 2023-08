Fondazione Obama ad Isernia, la vice sindaca Vinci: «Organizzazione apolitica ed apartitica»

La vicesindaca di Isernia, Federica Vinci, è intervenuta con una nota sul tour europeo della fondazione Obama che si aprirà ad Isernia il prossimo 3 settembre. Di seguito, il testo:

«Il 3 settembre 2023, il Comune di Isernia ospiterà nel suo chiostro la Fondazione Obama, che aprirà il tour europeo del programma Obama Leader Europe 2024.

La Obama Foundation, come riportato anche sul sito della Fondazione, è un’organizzazione apolitica e apartitica, il cui obiettivo è quello di ispirare, connettere e fare “empowerment” a tutti i giovani e le giovani leader nel mondo della politica, società civile e business, indipendentemente dall’appartenenza partitica, per permettere loro di avere un impatto positivo ancora più grande nelle proprie comunità.

Il Programma Obama Leader Europe 2024 (e non “europee 2024”) è appunto uno dei programmi culturali di formazione portati avanti dalla Fondazione Obama, attraverso il quale ogni anno la Fondazione seleziona 30 giovani emergenti leader in ogni continente e li forma su tematiche quali: leadership etica, lavoro di squadra, project management, people management e altro. Si tratta di un programma apartitico e apolitico, tanto che io stessa, quando ne ho fatto parte, ho lavorato con persone provenienti da destra e sinistra, uniti solo dalla volontà di lavorare bene per le proprie comunità.

Quest anno, per presentare questo programma, la Fondazione ha scelto di partire proprio da Isernia, sfruttando così la presenza su un territorio più piccolo di una Obama Leader e partire da zone meno centrali, visto e considerato che l’obiettivo della fondazione è supportare tutti/e coloro che fanno attivismo in zone più marginali e periferiche rispetto alle grandi metropoli.

L’evento ospiterà dunque due rappresentanti della Fondazione (e non l’ex Presidente Barack Obama) e circa 70 persone provenienti da tutto il sud Italia. I rappresentanti della fondazione presenteranno il programma di formazione Obama Leader Europe a cui faranno seguito due workshop per tutte e tutti coloro che si sono registrati per partecipare.

Detto ciò, credo che alcuni chiarimenti siano dovuti: non sono stati utilizzati in nessun modo fondi pubblici o appartenenti al Comune di Isernia, anzi l’evento è totalmente finanziato dalla Fondazione stessa. Trattandosi inoltre di un evento culturale, promosso da una fondazione apolitica e apartitica, è stato inserito nel settembre isernino per diffondere la notizia con il resto della cittadinanza e favorirne la partecipazione. Infine, tale lancio non è collegato assolutamente alle Elezioni Europee del 2024, in quanto la Fondazione stessa, essendo apolitica e apartitica, si distacca e dissocia da qualsiasi attività elettorale in ogni paese in cui opera.

Mi auguro che i giovani che si battono per questa città e non solo, per tutto il sud Italia, possano partecipare ed utilizzare questa occasione come possibilità di crescita, networking e approfondimento di un programma che ha avuto risvolti estremamente positivi per me, non da ultimo avermi dato la possibilità di confrontarmi con Barack Obama stesso su numerose tematiche.

Infine, mi auguro di vedere gli stessi rappresentanti della minoranza, tutti ovviamente caldamente invitati all’evento, per lasciare da parte strumentalizzazioni e giochi delle parti, e utilizzare questa occasione come una vera possibilità di confronto e crescita reciproca, per noi e per il nostro territorio».