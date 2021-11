Fondazione Molise Cultura, in serata al Savoia lo spettacolo “L’abito della festa”

Già nota per l’offerta teatrale e performativa, la Fondazione Molise Cultura, torna con delle preziose novità per il mese di novembre e dicembre, che mirano alla ripresa delle attività del Teatro Savoia con spettacoli carichi di contaminazione e storie legate all’identità Adriatica. Soddisfatto il Responsabile del Coordinamento della Fondazione project manager del progetto, Sandro Arco: “AIDA si basa sulla necessità di approfondire e rafforzare l’identità “adriatica” dei cittadini di Puglia, Molise, Albania e Montenegro nel contesto dell’area Mediterranea. Albania e Montenegro sono zone accomunate da una memoria recente, ancora non sufficientemente approfondita e conosciuta, in cui i nati dopo il 1985 hanno vissuto continui cambiamenti come primogeniti di Nazioni troppo giovani, col rischio di perdita di punti di riferimento identitari, socio-culturali e storici. Il modello che il progetto sviluppa è innovativo; parte da una ricerca scientifica e sociologica, che analizza le esperienze delle comunità, con interviste di esperti ed artisti a cittadini di diverse generazioni delle quattro città coinvolte: Lecce (IT), Campobasso (IT), Ulcinj (MTE) e Tirana (AL), per raccogliere materiale per la creazione della cd. “rete di comunità transnazionale”, in inglese “cross border community network”. All’interno del benchmarking del progetto AIDA Adriatic Identity through Development of Arts, progetto co-finanziato da European Union under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) Interreg IPA – CBC Italy– Albania – Montenegro, di cui la Fondazione Molise Cultura è uno dei partner internazionali saranno tre gli spettacoli a calcare il palco del Savoia.” La Presidente Antonella Presutti: “AIDA vuole dimostrare che è possibile considerare l’intera area del Programma (IT-AL-ME) da un unico punto di vista, evidenziando i tanti punti di contatto che esistono tra i cittadini e le comunità dei diversi territori coinvolti. AIDA vuole creare un modello di Identità Adriatica basato sulla consapevolezza della memoria delle comunità. Il modello si è sviluppato lungo due percorsi: una ricerca scientifica e una ricerca sul campo con la comunità attraverso strumenti artistici. Il progetto è stato rivolto alla creazione di reti di comunità nelle città di Lecce, Campobasso, Tirana e Ulcinj che saranno poi riunite con l’obiettivo di creare una rete transfrontaliera di comunità nell’area adriatica. In ogni città si stanno realizzando progetti artistici che coinvolgono attivamente l’intera comunità e tutti gli stakeholders. Recuperare la memoria delle comunità e delle città attraverso lo storytelling e le performance artistiche è il risuItato generale a cui si vuole ambire. Risultati specifici in ogni città saranno trasformati in un’unica opera d’arte contemporanea: una produzione teatrale originale che interessa artisti di tutti i territori coinvolti.”

Questa sera, 10 novembre, a partire dalle ore 21 (ingresso gratuito) spazio a “L’abito della festa” diretto da Salvatore Tramacere, con Carlo Durante. Musica dal vivo eseguita da Giorgio Distante. L’armadio dei vestiti è un tesoro che nasconde segreti e storie di vita. Un’anticamera della propria memoria che si riaccende ogni volta che indossiamo un abito particolare o legato alla nostra esperienza. Così, L’abito della festa, racconta segreti e memorie delle feste patronali. Quattro quadri accompagnati dalla musica, che compongono una partitura che va dalla sacralità del rito alla sua potente espressione popolare: occhi verdi, polvere tra i bottoni, passamanerie, la divisa della banda, descrivono quel particolare e unico momento in cui un abito diventa una vita. Sullo sfondo la festa patronale, quel luogo allo stesso tempo reale e immaginario, parte del vissuto di chi ha ancora un’anima da vestire a festa. Lo spettacolo è di Pugliarmonica.