Fondazione Molise Cultura e Liceo Galanti: siglata convenzione per l’Auditorium “Arturo Giovannitti”

L’Auditorium Arturo Giovannitti nel Palazzo Gil in Via Milano a Campobasso sarà utilizzato per le attività del Liceo Statale “Giuseppe Maria Galanti”. La convenzione siglata dalla presidente della Fondazione Molise Cultura Antonella Presutti e dal dirigente scolastico Massimo di Tullio potrà dare maggiore risalto alle attività curriculari degli studenti, attraverso iniziative che possano coinvolgere le famiglie e il territorio, mediante eventi di interesse culturale, anche nei periodi invernali.

“Questa collaborazione – si afferma nel documento – rappresenta l’opportunità di un arricchimento reciproco in termini di proposte e di esperienze sul territorio, in coerenza con le finalità di educazione e promozione culturale”.

Le proposte annunciate dall’istituto scolastico riguarderanno la presentazione di libri, convegni, concerti, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali. L’impegno, inoltre, a informare i docenti e le classi in merito alle iniziative della Fondazione Molise Cultura per favorire la partecipazione a mostre e altri appuntamenti di interesse educativo, funzionali alla crescita culturale dei ragazzi.