Fondazione Giovanni Paolo II, Cobas in presidio in piazza Prefettura

Gli aderenti al COBAS Pubblico Impiego fanno sapere che nel pomeriggio di oggi, 17 aprile alle 17,30 si terrà un presidio nell’area antistante la Prefettura di Campobasso, in concomitanza all’incontro fissato dal Prefetto per la procedura di conciliazione legge 146/90 art. 2, per i dipendenti della Fondazione Giovanni Paolo II.

Inoltre il sindacato rende noto che si riserva di reiterare la protesta domani dalle 9 nel piazzale antistante la Fondazione Giovanni Paolo II nell’eventualità che non si giunga ad un bonario componimento della conciliazione.