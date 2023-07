Fondazione Fs, tornano i treni a vapore sulla Transiberiana d’Italia Sulmona-Carpinone

Un gradito ritorno per turisti e appassionati di treni storici sui binari della ferrovia Sulmona – Carpinone, la celebre Transiberiana d’Italia conosciuta anche come Ferrovia dei Parchi. La Fondazione FS, nelle giornate di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre, ha organizzato un ricco programma di treni rievocativi di servizi viaggiatori del secolo scorso, con trazione a vapore, che percorreranno le ardite rampe della Maiella.

Per l’occasione saranno utilizzate ben due locomotive a vapore, tra cui la storica Gr.940 appositamente costruita per le ripide tratte appenniniche, che traineranno una composizione di carrozze Centoporte, Corbellini e bagagliai attrezzati per trasporto bici.

Venerdì 15 il treno percorrerà la tratta Sulmona – Castel di Sangro, mentre sabato 16 e domenica 17 viaggerà tra le stazioni di Sulmona e Roccaraso.

Per l’occasione tutte le stazioni e fermate intermedie saranno allestite per accogliere il ritorno del treno a vapore e consentire ai fotografi di immortalare gli imperdibili momenti delle soste per il rifornimento d’acqua dalle colonne idriche appositamente restaurate.

Maggiori informazioni sul sito www.ferroviadeiparchi.it, all’indirizzo mail info@ferroviadeiparchi.it o telefonando al numero 0864 950 555.