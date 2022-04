Fondazione Cultura, musica e teatro ripartono nell’inno alla libertà creativa

Presentati nella sede dell’ex Gil a Campobasso gli appuntamenti dei prossimi mesi che andranno in scena al teatro Savoia, all’Auditorium di Isernia e al teatro Italo-argentino di Agnone con grandi nomi sul palcoscenico

di Antonio Di Monaco

La cultura riparte in Molise dopo lo stop imposto dalla pandemia. Più viva e stimolante che mai. Ieri con “Il delitto Matteotti – il mio nome è Tempesta”, andato in scena riscuotendo un grande successo al Savoia di Campobasso, si è aperta la stagione teatrale organizzata dalla Fondazione Molise Cultura con un cartellone grandi firme e per tutti i gusti. Ad alzare i veli sugli spettacoli futuri, che si terranno anche all’Auditorium di Isernia e al teatro Italo-argentino di Agnone, la presidente della Fondazione, Antonella Presutti, e il presidente della Regione Molise, Donato Toma nella sala Mostre del palazzo dell’ex Gil a Campobasso.

Si proseguirà domenica prossima, 2 aprile, appuntamento al Savoia con il balletto “Open” di Daniel Erzalow; il 23 aprile Leo Quartieri protagonista al Savoia e il giorno successivo ad Agnone con improvvisazione in quadro dal Barocco al Jazz; l’8 maggio al Savoia il concerto acustico di Roberto Vecchioni; il 18 Marisa Laurito protagonista in “Così parlò Bellavista” che sarà replicato all’Auditorium di Isernia il 19. Svelato in anteprima anche il cartellone della stagione al Savoia da ottobre 2022 a maggio 2023 con la campagna abbonamenti che si aprirà dal 1° giugno: tra i nomi, balzano all’occhio quelli di Silvio Orlando, Monica Guerritore, Biagio Izzo, Carlo Buccirosso, Milena Vukotic, Elena Sofia Ricci e Lunetta Savino.

“La cultura è riflessione e spirito cristico – ha ricordato la presidente Presutti – che serve proprio ad evitare i conflitti cui assistiamo purtroppo anche oggi, ma è soprattutto un inno alla libertà creativa. In un momento così difficile in cui sarebbe stato più logico fermarsi, noi abbiamo investito sui grandi talenti della nostra regione”.

Su questo, le ha fatto eco il presidente Toma: “Dovremmo calcolare in questi ultimi quattro anni quanto la cultura, grazie anche al grande lavoro della fondazione” ha reso più attrattiva la nostra regione. È fondamentale che il Molise esista anche su appuntamenti culturali locali e internazionali”.