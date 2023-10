Fondazione Architetti provincia di Campobasso vince prestigioso premio ‘Bruno Zevi’

Contributo alla cultura architettonica. La presidente Teresita Vecchiarelli: “Negli anni fatto lavoro importante che oggi ci gratifica”

La Fondazione Architetti della provincia di Campobasso ha vinto il premio internazionale ‘Bruno Zevi’ assegnato, dall’Istituto Nazionale di Architettura, per la diffusione della cultura architettonica.

La presidente Teresita Vecchiarelli ha ricevuto una targa sabato scorso al Goethe-Institut di Roma nell’ambito della cerimonia di Premiazione di In/Architettura 2023 per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise.

Il prestigioso riconoscimento, che premia le quattro reggenze dell’ente costituito nel 2010 (Leonardo Bellotti, Giancarlo Manzo e Alessandro Izzi i predecessori di Teresita Vecchiarelli) è stato attribuito “per l’attività di sensibilizzazione, rivolta anche ai non specialisti, che ha riguardato lo studio dei paesaggi, dei centri antichi, delle architetture (storiche e contemporanee) e le opportune modalità d’intervento. Segnatamente con la rigenerazione urbana nelle Aree interne. La Fondazione Architetti Campobasso aderisce alla Rete Nazionale, che coinvolge molte altre fondazioni, in una logica di confronto tra realtà diverse e di arricchimento reciproco di tematiche”.

“Questo premio – ha detto Teresita Vecchiarelli – è frutto di un contributo collettivo dato negli anni da chi, a vario titolo, è stato vicino alla Fondazione. Siamo davvero gratificati e felici di aver lavorato tanto e con questi risultati. La Fondazione ha curato e organizzato un calendario di eventi culturali e formativi, che ha trovato sempre riscontro partecipativo nella categoria. Abbiamo contribuito a creare una rete di professionisti, favorito uno sviluppo multidisciplinare e ridato centralità al ruolo dell’architetto. L’obiettivo per il futuro è rafforzare la sinergia con le istituzioni al fine di favorire l’inserimento dell’architettura nell’agenda politica” ha concluso la presidente della Fondazione Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Campobasso. Riconoscimenti assegnati anche a Pino Sollazzo, Antonio Sollazzo, Giulia Menzietti per ‘Nuovi percorsi su antichi sentieri’ – Percorsi turistici nell’area del Matese – Terra de le Speneta, Spinete (CB), Franco e Luigi Valente, il primo per l’attività di ricerca storica e valorizzazione dei siti archeologici, il secondo per il Recupero e la Trasformazione della Chiesa di San Rocco in Teatro, a Rotello (CB).