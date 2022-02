Domenica 13 febbraio, alle ore 18.30, è stato fondato il circolo di Campobasso della Gioventù Federalista Europea (GFE).

Sono stati eletti segretario del circolo Francesco Sonesi e tesoriere Ruggiero Lombardi. Ad officiare l’evento erano presenti membri del nazionale GFE, tra cui Sofia Viviani, responsabile ufficio sezioni. Alfredo Marini, membro del comitato federale GFE. Deborah Striani segretaria sezione Lecco, molto attiva in attività di portata nazionale.

Molti i presenti, tra cui il segretario del circolo di Termoli Marco Colecchia che ha detto: “Con la creazione della terza sezione GFE in Molise c’è ancor più possibilità per cooperare tra di noi e portare l’Europa ai cittadini anche nella nostra piccola regione. Faccio un augurio alla nuova sezione e alla nuova segreteria con cui non vediamo l’ora di collaborare!”

In chiusura i ringraziamenti del segretario nazionale della GFE Matteo Gori: “È sempre un successo di tutti quando la famiglia dei giovani federalisti si allarga, perché la battaglia per l’Europa Federale va dal livello europeo a quello locale, sui territori, a contatto con i giovani cittadini e le giovani cittadine. E ognuna/o di noi può contribuire offrendo anche un granello di sabbia per migliorare questa Europa a partire dalla proprio comunità. Grazie ai ragazzi e alle ragazze di Campobasso che oggi si uniscono alla grande famiglia dei federalisti europei in Italia.”