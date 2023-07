Fondata l’Associazione di promozione sociale “Amici di San Silvestro Papa”

La burocrazia ridimensionata grazie all’intuizione del Parroco don Mariano Gioia

Con un comunicato sulla pagina Facebook della Parrocchia di San Silvestro Papa, in Matrice, è stato dato l’annuncio della fondazione di un’associazione di promozione sociale, legata alla vita pastorale della Parrocchia stessa. Il primo commento del parroco don Mariano Gioia, ideatore e cofondatore dell’associazione: “Oggi è una giornata storica per la comunità parrocchiale di Matrice, perché con questa associazione, è stato trovato il modo per risolvere diverse situazioni burocratiche che per troppo tempo hanno bloccato la crescita e lo sviluppo della Parrocchia e della comunità stessa. Due i principali obiettivi: 1) assicurare alle feste patronali (e non solo) la copertura burocratica relativa soprattutto alle sagre; 2) recepire fondi per aiutare la Parrocchia nelle spese ordinarie e soprattutto straordinarie come la ristrutturazione dell’ex asilo, che verrà riutilizzato per diverse realtà, sia pastorali, sia sociali. Da alcuni mesi stiamo lavorando concretamente sul progetto di ristrutturazione e ora passiamo alla fase della ricerca di fondi attraverso i molteplici canali, ai quali le associazioni possono attingere.”

Tra i vari obiettivi dell’associazione c’è anche la possibilità di acquisire abitazioni abbandonate o non più utilizzate per destinarle ad alloggi sociali, in modo da valorizzare il territorio e offrire a famiglie bisognose o studenti e lavoratori di passaggio, un luogo di riparo e in più anche la collaborazione con l’ente amministrativo per la cura delle aree pubbliche.

La prima attività ufficiale dell’associazione sarà l’organizzazione della Solennità dell’Assunzione di Maria al cielo, con la tradizionale “Sagra del prosciutto” nei giorni 14, 15 e 16 agosto c.a. e con il ricavato dei tre giorni di sagra, saranno avviati i lavori di ripulitura interna della Chiesa Madre, e il completamento delle nicchie dei santi realizzate lo scorso anno. Perché, sottolinea don Mariano “le feste, in particolare le sagre, devono avere come obiettivo non il giorno di festa, ma qualcosa che rimane, anzi permane, alla comunità. Spendere soldi solo per la serata di festa, è un colpo allo stomaco alla comunità stessa. Investire i soldi raccolti, in qualcosa di duraturo, che rimane, aiuta la comunità (soprattutto chi ha più necessità) a vivere meglio la sua quotidianità.

I soci fondatori si sono riuniti per eleggere il primo consiglio direttivo, che nei prossimi tre anni, guiderà i primi e importanti passi dell’Associazione.

Questo l’elenco:

Presidente: Nardone Assunta;

Vice presidente: Dato Mario;

Segretario: Longano Lina;

Economato: Longano Giuseppina;

Revisore dei conti: Morfini Michele

Consiglieri: Longano Maria e don Mariano Gioia.

L’intero gruppo, (nonché tutti i soci) sarà guidato spiritualmente e moralmente dal parroco e assistente spirituale don Mariano Gioia, vigilando sulle attività dell’associazione, a norma dell’art. 29 l.n. 222/1989 dell’Accordo di Revisione del Concordato Lateranense del 18/02/1984. A tal proposito don Mariano precisa: “L’associazione non è solo il consiglio direttivo, ma è tutta l’assemblea dei soci. Tutti avranno un ruolo principale in base alla loro formazione e in base alle loro attitudini, e tutti risponderanno in base al loro operato. Quindi nessun pregiudizio o scelta “pilotata” sulle persone e sulle attività. Proprio perché ci sono obiettivi importanti da realizzare, abbiamo bisogno di persone preparate dal punto di vista legale, economico, edilizio, enogastronomico, agricolo, informatico, mediatico e tante altre realtà. Quindi sentiamoci tutti partecipi, tutti responsabili. Un’intera comunità, che unita, lavora per un unico obiettivo: Matrice!”. Nei prossimi giorni verrà comunicata la data e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione nell’associazione. Ai richiedenti verrà dato un foglio dove inseriranno i loro dati anagrafici e le diverse attività dove desiderano operare nell’associazione, proprio per valorizzare al massimo tutti.

Auguriamo a don Mariano e alla sua associazione, di raggiungere e realizzare gli obiettivi sognati, in modo da testimoniare in maniera concreta che il Molise è bello non solo da vedere, ma soprattutto da vivere.