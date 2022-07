Folgorato dal lampione nel parco, effettuata l’autopsia sul corpo di Nicola. Nominati 2 periti

E’ iniziato alle 12 di oggi, 14 luglio, l’autopsia sul corpo di Nicola, il 14enne morto dopo aver preso una scarica elettrica da un lampione situato all’interno del parco giochi di Montenero di Bisaccia. Due sono i medici legali incaricati dalla Procura di Larino di stabilire l’eventuale nesso tra il decesso del ragazzino e la scossa di corrente tra di loro c’è anche Francesco Introna, direttore dell’Istituto di Medicina Legale di Bari e già super consulente in casi di cronaca di rilievo come quello di Stefano Cucchi.

I due medici legali dovranno stabilire le cause della morte e il nesso con il lampione. Accanto a loro il Comune di Montenero ha nominato anche due consulenti di parte che si sono affiancati nel corso dell’autopsia e si presume, ma al momento non è ancora confermato, che la Procura potrebbe nominare anche un ingegnere per le perizie tecniche sul palo.

Una morte, quella del 14enne, che ha lasciato tutta Montenero senza parole. Il paese aveva sperato fino all’ultimo che il ragazzo potesse risvegliarsi dal coma invece le sue condizioni si sono andate via via aggravando tanto che nei giorni prima della morte il Comune aveva deciso anche di annullare le manifestazioni previste nell’ambito dell’estate di Montenero, come la Notte Rosa.

Le indagini proseguono con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Due le persone iscritte sul registro degli indagati, un atto necessario per poter effettuare gli esami specifici.