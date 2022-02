Foibe, il Giorno del Ricordo. I messaggi istituzionali

Oggi si celebra il Giorno del Ricordo, data in cui viene ricordata la tragedia degli italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia, ovvero del cosiddetto popolo giuliano-dalmata. La legge, che poneva al centro come primo firmatario l’onorevole Roberto Menia, è giunta al suo ventesimo anniversario. Un traguardo importante, tanto per tirare le somme sul fronte della sedimentazione del Ricordo, quanto per capire se e cosa si è sbagliato. In tutta la penisola sono centinaia, forse migliaia, le città che hanno dedicato una via, un parco o un viale, ai martiri delle foibe, o alle “più complesse vicende del confine orientale”. Dappertutto vi sono celebrazioni – anche se di una tragedia storica ed umana di tale portata non è che resti molto da celebrare, se non quella onnipresente dignità del suo popolo.

I MESSAGGI ISTITUZIONALI

L’Eurodeputato on. Aldo Patriciello

“La memoria senza consapevolezza rischia di essere solo vuota retorica. Ecco perché il Giorno del ricordo e la tragedia delle foibe sono pagine di storia che meritano di essere lette per intero. È triste pensare alla sorte toccata a tanti, troppi italiani in Istria, Dalmazia e Venezia Giulia nel corso della seconda guerra mondiale: vittime prima della follia nazionalista e poi, nei decenni successivi, del pregiudizio ideologico che ne ha soffocato la memoria. Oggi che invece è possibile riflettere serenamente sull’orrore di quel periodo storico, abbiamo il dovere di ricordare degnamente la sofferenza di tutti coloro che persero la vita, subirono violenze o furono costretti ad abbandonare per sempre le loro case. Una sciagura nazionale sottovalutata e ignorata per anni, diventata finalmente storia condivisa e accettata grazie all’instancabile tenacia degli esuli e dei loro discendenti. Una ferita sanguinante sul volto non solo dell’Italia ma del continente intero che solo grande avventura di un’Europa finalmente libera, democratica ed unita ha saputo, in parte, guarire. È una lezione che non dobbiamo mai dimenticare; un monito da tramandare alle generazioni presenti e future; un insegnamento per quanti credono nel valore della pace e della solidarietà tra i popoli”.

Il Presidente della Regione Molise, Donato Toma

Giorno del Ricordo, Toma: esodo e foibe, tragedia indelebile. «I crimini contro l’umanità non hanno bandiera, né colore politico o attenuanti ideologiche. Quello che accadde, a partire dal 1943, alle comunità italiane, giuliano-dalmate e istriane, è stata una tragedia sulla quale per tanto tempo si è taciuto. Finalmente, dal 2004, il Parlamento italiano, con la legge 30 marzo n.92, ha istituito il 10 febbraio come Giorno del Ricordo, riconoscendo adeguata dignità alla memoria di questi martiri. Si è trattato di un doveroso atto riparatorio nei confronti di quanti furono oggetto di una spietata persecuzione, messa in atto dai partigiani titini. A subirne indiscriminatamente le conseguenze furono inermi cittadini, la cui unica colpa era quella di essere italiani. Oggi, senza infingimenti, possiamo ricordare e onorare quelle vittime e quegli esuli, rompendo il silenzio che per troppo tempo li ha circondati».