Foibe ed esodo, il Molise si unisce al ricordo dell’eccedio

I contributi giunti in redazione e gli appuntamenti degli eventi che si terranno in occasione del Giorno del Ricordo

Foibe ed esodo Giuliano Dalmata, il 17 febbraio il convegno organizzato dal Coordinamento regionale dell’Unione degli Istriani in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regione e l’Ordine dei Giornalisti del Molise.

Tra i relatori il Sen. Roberto Menia, padre della Legge che istituisce il Giorno del Ricordo.

Si terrà venerdì 17 febbraio a Campobasso, alle ore 10:30, presso l’auditorium della Fondazione Molise Cultura il convegno organizzato dal Coordinamento regionale dell’Unione degli Istriani, guidato da Gianni Meffe, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ordine dei Giornalisti del Molise.

Con il convegno di venerdì prossimo continuiamo il percorso di sensibilizzazione iniziato l’anno scorso con la mostra sulle Foibe e l’Esodo, ospitata sempre dalla Fondazione Molise Cultura, a cui va ancora una volta il nostro ringraziamento, e che ha attirato l’attenzione di molti cittadini. Il convegno del 17 febbraio, spiega il rappresentante dell’Unione degli Istriani in Molise Gianni Meffe, sarà un momento di confronto e crescita importante per non dimenticare una delle pagine più drammatiche della nostra storia e per contrastare i tentativi di “occultamento storico” che non sembrano voler diminuire, anche grazie ai silenzi di troppi. Un convegno che vedrà un’ importante partecipazione del mondo della scuola, grazie alla sensibilità e alla disponibilità dell’Ufficio Scolastico Regionale e della Dirigente Titolare, la Dottoressa Anna Paola Sabatini, che ringraziamo per aver condiviso l’iniziativa permettendoci di rivolgerci a quel mondo dei giovani che rappresenta il nostro futuro.

Il convegno, che vedrà la partecipazione anche dell’Onorevole Elisabetta Lancellotta, del Senatore Costanzo Della Porta e del Presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, potrà contare su due importanti relatori come il Senatore Roberto Menia, padre della Legge che istituisce il Giorno del Ricordo e autore del libro “10 Febbraio, dalle Foibe all’esodo”, e il Dott. Emanuele Piloni, Coordinatore dell’Unione degli Istriani per la Regione Marche e grande studioso dei fatti che hanno interessato il nostro confine orientale dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Una qualità dell’evento, conclude Meffe, riconosciuta anche dall’Ordine dei Giornalisti che ha accreditato l’evento come corso formativo per i suoi iscritti. Una condivisione importante per la quale mi preme ringraziare il Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Molise, il Professore Vincenzo Cimino, e che permetterà di avere in sala anche un nutrito numero di professionisti.

L’evento è gratuito e l’accesso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza della sala, il cui ingresso è situato sul lato di Via Milano della Fondazione Molise Cultura. Per informazioni è possibile chiamare il numero 333 7526138 oppure inviare un’e-mail all’indirizzo regione.molise@unioneistriani.it .

In occasione del Giorno del Ricordo, che si celebra il 10 febbraio, il messaggio dei parlamentari di Fratelli d’Italia, il Senatore Costanzo Della Porta e l’Onorevole Elisabetta Lancellotta.

“In primis, il ricordo di tutti noi va alle migliaia di vittime dei massacri delle Foibe da parte dei partigiani comunisti (la tecnica di eliminazione nelle foibe era già stata collaudata e praticata dalle bande partigiane di Tito nella prima invasione dell’Istria, dopo l’8 settembre 1943, ndr) e all’esodo giuliano-dalmata – il pensiero dei parlamentari molisani di Fratelli d’Italia – Partiamo sempre dal presupposto che il ricordo e l’analisi storiografica degli eventi, che hanno scandito il nostro passato, siano elementi indispensabili per non commettere nuovamente gli stessi errori”.

“Gli avvenimenti tragici della storia vanno ricordati, parlandone e riflettendone con i più giovani, affinché si comprenda come la prepotenza sia da tenere lontana in ogni ambito della nostra società – hanno proseguito Della Porta e Lancellotta – L’analisi degli eventi della nostra storia è un impegno di civiltà, anche perché, come sappiamo la storiografia ha iniziato a parlare delle Foibe con un ritardo di 60 anni, fin quando in Italia con la legge numero 92 del 30 marzo 2004 fu riconosciuta ufficialmente questa tragedia, istituito il Giorno del Ricordo e riportata alla memoria di tutti una pagina nera della storia del ‘900”.

“Il Giorno del ricordo” è una ricorrenza italiana, celebrata il 10 febbraio, per evidenziare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata.

La giornata, è stata istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92

“La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale ‘Giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. Con queste parole si istituisce il ricordo di uno degli avvenimenti più dolorosi, e spesso divisivi, della storia italiana.

Il giorno 10 febbraio è stato scelto perché in quella data, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi che assegnavano alla Jugoslavia l’Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia, fino ad allora appartenuti all’Italia.

Con il ritorno di questi territori alla Jugoslavia ci fu un vero e proprio massacro dei cittadini di nazionalità italiana con una rappresaglia feroce e una vera e propria pulizia etnica: prigionia, campi di lavoro forzato e morte nelle foibe, cavità naturali profonde anche centinaia di metri. Molti altri furono trucidati dall’esercito jugoslavi di Tito. In totale le vittime furono circa 20.000 tra uomini, donne anziani e bambini. Molti altri scapparono e da qui si ricorda il grande esodo che coinvolse tra 250mila e 350mila persone.

Il circolo Fratelli D’Italia di Venafro, scevro da qualsiasi appartenenza politica e partitica, lo scorso anno chiedeva – al Sindaco Avv. Alfredo Ricci e alla sua Giunta Comunale, l’Intitolazione di una strada, un parco o uno spazio pubblico ai “MARTIRI DELLE FOIBE”. Risposte non sono ancora arrivate ma, la storia che non può essere cancellata, neppure a distanza di molti decenni, chiede che questi martiri vengano degnamente ricordati in tutto il nostro Paese. Troppo tempo è passato e troppo si è tenuta nascosta la verità su quelle vittime innocenti che furono giustiziati o costretti all’esilio, colpevoli solo perché Italiani.

Nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dal giorno della nostra richiesta, nessuna risposta è pervenuta al proponente Circolo e nessuna decisione è stata presa in proposito

Dunque anche questo 2023, latitante l’istituzione comunale, il ricordo avviene solo nelle scuole che a Venafro come altrove contribuiscono a non far dimenticare questo martirio.

COORDINAMENTO CITTADINO FDI VENAFRO

Avvocato Franco Macerola

CAMPOBASSO. Giorno del Ricordo: il sindaco Gravina questa mattina alle 11.00 al Giardino del Ricordo Vittime delle Foibe Oggi, venerdì 10 febbraio, alle ore 11.00, in occasione del Giorno del Ricordo delle vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano dalmata, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, si recherà al Giardino del Ricordo, a Parco dei Pini a Campobasso, per deporre, a nome dell’Amministrazione comunale, un omaggio in memoria delle vittime. Per l’occasione saranno presenti anche alcune classi dell’istituto scolastico “F. D’Ovidio” del plesso di via Berlinguer.

Il Giorno del Ricordo come la Giornata della Memoria: due momenti di riflessione per rievocare due tra le più tragiche e tristi pagine del ‘900 e far sì che certi simili avvenimenti non avvengano mai più.

Le Foibe ci ricordano l’eccidio di migliaia di persone gettate nelle foibe dalle milizie della Jugoslavia comunista e l’esodo di circa 250mila italiani dall’Istria.

Una storia andata nell’oblio per 60 anni, fino all’istituzione nel 2004 del Giorno del Ricordo.

Il nostro pensiero va oggi alle migliaia di vittime e ai loro familiari. Sicuramente le sofferenze non potranno essere cancellate, ma l’odio e il risentimento sì.

Rispetto, collaborazione e dialogo tra i popoli e le Nazioni devono contraddistinguere le politiche di pace, lasciando alle spalle ogni ipotesi di forza e prepotenza.

Ancora oggi sono tante le guerre e, ormai, assistiamo da un anno a un conflitto nel cuore dell’Europa con le tante tristi e tragiche storie connesse.

Evidentemente ancora nel XXI Secolo abbiamo imparato poco degli errori del passato. Per questo, dobbiamo rivolgerci alle giovani generazioni, che ben guidate sicuramente sapranno aprire la mente per una nuova cultura di pace, civiltà e solidarietà tra i Paesi.

Ing. Francesco Roberti

Presidente della Provincia di Campobasso

