Foibe ed Esodo Giuliano Dalmata, grande successo per il convegno organizzato a Campobasso dal Coordinamento regionale dell’Unione degli Istriani

L’evento, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico e l’Ordine dei giornalisti, ha visto la partecipazione di Roberto Menia, padre del Giorno del Ricordo

«Grande successo per il convegno “I massacri delle Foibe e l’Esodo Giuliano Dalmata”, organizzato dal coordinamento regionale dell’Unione degli Istriani in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e l’Ordine dei Giornalisti del Molise, che ha visto la partecipazione, come relatore, anche del Senatore Roberto Menia, padre del Giorno del Ricordo e autore del libro “10 Febbraio, dalle Foibe all’Esodo”.

Ad occupare l’intera platea dell’Auditorium della Fondazione Molise Cultura – si legge in una nota – gli studenti e i docenti del Liceo Statale ‘Galanti’, dell’I.I.S. ‘Pilla’ e dell’I.S.I.S. ‘Pagano-Manzù’, una cinquantina di giornalisti (il convegno era accredito come evento formativo dall’Ordine) e moltissimi cittadini interessati ad approfondire uno degli argomenti più importanti della nostra storia recente.

Presenti anche i massimi rappresentanti delle istituzionali locali, tra cui il Presidente della giunta regionale Donato Toma, il senatore Costanzo Della Porta, il Sindaco di Venafro e Presidente della Provincia di Isernia Alfredo Ricci, l’assessore regionale Quintino Pallante e l’Assessore comunale di Campobasso Simone Cretella.

Ad aprire i lavori, insieme al Coordinatore regionale dell’Unione degli Istriani, Gianni Meffe, la Prof.ssa Raffaella Petti, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale, e il Prof. Vincenzo Cimino, Presidente dell’ordine dei giornalisti del Molise. Non ha potuto invece partecipare l’Onorevole Elisabetta Lancellotta, che ha voluto comunque affidare il suo messaggio di apprezzamento e condivisione per il convegno e le tematiche trattate a Marco Altobello, componente molisano dell’Unione degli Istriani.

“Le Foibe e l’esodo giuliano-dalmata rappresentano una pagina drammatica della nostra storia che purtroppo, ancora oggi, in troppi provano a tenere nascosta per cancellare dalla memoria comune le barbarie perpetrate dai partigiani di Tito nei confronti di centinaia di migliaia di italiani, con il tacito consenso, ma non solo quello, da parte dei compagni italiani”. Così’ il coordinatore Gianni Meffe, a margine del convegno tenutosi ieri nell’Auditorium del Palazzo GIL a Campobasso dove ha voluto ringraziare tutti i partecipanti e le istituzioni che hanno collaborato alla riuscita dell’evento e la Fondazione Molise Cultura per l’ospitalità.

Dopo i saluti istituzionali, ha preso la parola il coordinatore dell’Unione degli Istriani per la Regione Marche, Emanuele Piloni, con un intervento intitolato “L’italianità adriatica tra ‘800 e ‘900”. Una vera e propria lezione di storia, rivolta al folto pubblico e agli studenti presenti, attraverso la quale sono state approfondite le origini della millenaria presenza delle popolazioni prima latine, poi venete ed infine italiane lungo la sponda orientale dell’Adriatico, con particolare attenzione al periodo a cavallo tra ‘800 e ‘900. Un intervento che ha permesso di smontare la teoria della reazione “giusta e ponderata” che i negazionisti delle Foibe provano a portare avanti, dimenticandosi che tutto accadde a guerra finita e che la storia di quella terra, da sempre Italia, non si può ridurre solo ad alcuni episodi di comodo e a delle notizie in alcuni casi anche false, come dimostrato relativamente al manifesto che durante gli anni del fascismo vietava l’uso della lingua slava.

Il secondo relatore è stato invece Senatore Roberto Menia, padre del Giorno del ricordo e illustre socio dell’Unione degli Istriani, che ha tenuto un’appassionata e commovente Lectio Magistralis dal titolo “Foibe ed esodo: l’italianità sradicata” .Un racconto coinvolgente, sulla storia delle vittime delle foibe e dell’esodo, con accenni storici che hanno portato lo stesso senatore ad emozionarsi e commuoversi ripercorrendo quelle pagine di storia che hanno colpito e coinvolto anche la sua famiglia e quella dell’altro relatore, Emanuele Piloni, entrambi appartenenti a famiglie cacciate dalla loro terra da Tito e dai suoi partigiani.

“La Giornata della Memoria – ha spiegato Menia – ha lo scopo di riportare alla memoria e alla coscienza nazionale pagine strappate della storia per convenienze politiche interne e internazionali. Eppure si tratta di un grande dramma, una tragedia tutta italiana, è il più grande esodo della nostra storia e soprattutto parliamo di migliaia di uomini e donne finiti nelle viscere della terra. Tutto questo, anche se con colpevole ritardo, oggi è ritornato nella memoria degli italiani.

In chiusura il coordinatore molisano, Gianni Meffe, ha invitato i giovani interessati ad avvicinarsi all’Unione degli Istriani, perché le Foibe sono una vicenda che riguarda direttamente anche la nostra Regione,“sono ben 49 i molisani che uccisi nelle Foibe dai partigiani titini e il successo di oggi, per cui ringrazio anche l’amico Marco Altobello che condivide con me l’impegno all’interno dell’Unione degli Istriani, ci da ancora più stimoli a continuare la nostra attività di ricerca storica, che sta incontrando diversi ostacoli, per portare a termine il lavoro iniziato e teso a dare perenne memoria di queste storie che sono per la quasi totalità dei casi sconosciute”.

Di certo la memoria delle Foibe e dell’Esodo Giuliano-Dalmata vedrà ancora in prima linea il Molise, con una serie di attività e iniziative future.»