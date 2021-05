Focus su manutenzione strade e marciapiedi: in preparazione intervento-progetto da circa 400mila euro

Strade e marciapiedi, un tema sempre attuale, sempre vissuto con partecipazione dai cittadini. E pronto a tornare in primo piano. Le situazioni critiche in alcune aree della città capoluogo avrebbero spinto l’amministrazione a fare una riflessione accurata sulla questione, cercando di non trascurare zone che hanno beneficiato meno – di recente – di medesimi interventi. Secondo quanto raccolto e filtrato da Palazzo San Giorgio, qualcosa si sta muovendo, proprio in questa direzione.

“Stiamo redigendo un progetto di manutenzione strade e marciapiedi”, fanno sapere dal comune, a testimonianza del fatto che le tante, troppe, segnalazioni da parte della comunità impongono un cambio di passo, possibilmente celere. Chiaro anche il target di spesa entro il quale si snoderà l’intervento: circa 400mila euro. Una operazione di restyling che accompagnerà quella sull’illuminazione, pronta a scattare a giugno. L’accurata analisi da parte dell’amministrazione dovrà sciogliere invece le riserve sulle aree specifiche di intervento, fattore questo ancora oggetto di discussione e di confronto.