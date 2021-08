Focolaio Trivento, 17 positivi. Il sindaco: “Attenzione e prudenza”. Ordinanza anti campeggio

Il focolaio di Trivento, scoppiato nei giorni scorsi, sembra essere al momento sotto controllo e non dovrebbe comportare un ulteriore aumento di casi. Sino ad oggi sono 17 i contagi accertati in paese, scoperti in seguito ad un controllo per partecipare ad un matrimonio, e che riguardano esclusivamente ragazzi molto giovani e tutti non vaccinati. Il sindaco Pasquale Corallo sta mettendo in atto tutte le misure di sua competenza per cercare di arginare il focolaio, comprese le raccomandazioni alla popolazione.

Il primo cittadino ha emanato oggi, 26 agosto, un’ordinanza, la numero 34, con la quale è fatto divieto assoluto e permanente in tutte le fasce orarie a far data dal 27 agosto 2021 e fino al 30 settembre 2021 di campeggio, attendamento, bivacco, accensione di falò e fuochi pirotecnici che implicano assembramenti in qualsiasi area sita nel territorio comunale, in particolare nelle aree montane e boschive sia pubbliche sia private.

“Stiamo monitorando attentamente la situazione – ha commentato ai nostri microfoni il sindaco Corallo – e da un punto di vista epidemiologico possiamo dire che la situazione è tutto sommato sotto controllo. I contagi riguardano esclusivamente ragazzini, che probabilmente non hanno seguito scrupolosamente le regole, che sono tutti non vaccinati e sono, al momento, asintomatici o pauci sintomatici. Questo aspetto è incoraggiante da un punto di vista sanitario, ma deve portarci a mantenere altissima l’attenzione, perché un asintomatico che non sa di essere positivo può finire in contatto con altre persone. Per questo ricordo di seguire pedissequamente le regole anti Covid che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi: mascherina, distanziamento, evitare gli assembramenti, igienizzarsi le mani e munirsi di green pass laddove necessario.

Proprio per evitare assembramenti – ha consluso – e in vista della festività, molto sentita dai triventini dell’8 settembre, ho emanato l’ordinanza “anti campeggio”, anche in vista della riapertura delle scuole prevista per il 15 settembre.”