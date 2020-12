Focolaio nella Rsa di Vasto Marina, il sindaco: “Chiediamo operatori al Molise”

“Seguo costantemente l’evolversi del focolaio Covid-19 che si è sviluppato nella R.A del San Francesco di Vasto Marina. Chiaramente l’attenzione è tutta focalizzata sulla situazione critica del personale in forze alla struttura, che registra numerosi casi di positività e di isolamento preventivo. Per il reperimento di infermieri ed operatori socio-sanitari sono in contatto con la ASL e ne ho fatto richiesta anche alla Regione Molise. Mentre desidero esprimere a tutti gli operatori sanitari coinvolti la gratitudine più profonda per non aver mai smesso di stare in trincea, dobbiamo essere chiari con tutti i cittadini: non possiamo lasciare solo sulle loro spalle la lotta al virus,, ognuno deve fare la propria parte. Questa è l’ora della responsabilità, da parte di tutti”. E’ così che il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha commentato su Facebook la situazione che si sta verificando all’interno della casa di riposo di Vasto Marina. Sono 57 i casi positivi registrati nei giorni scorsi a Vasto, molti dei quali riferiti al focolaio sviluppatosi in una R.S.A. cittadina. “Non abbassiamo la guardia è importante continuare a mantenere il distanziamento per limitare il rischio di contagio. Sono costantemente in contatto con la direzione sanitaria”.