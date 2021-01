Focolaio di Medicina, blindato il reparto: stop ai ricoveri, urgenze nei reparti Covid free e saranno utilizzati gli altri ospedali

Dopo l’espolosione del cluster anche nel reparto di Medicina del Cardarelli di Campobasso, come già successo per Chirurgia, il reparto è stato blinadato. Con un documento interno il direttore sanitario Virginia Scafarto ha emanato le misure organizzative al fine di contenere il contagio.

I pazienti Covid positivi saranno trasferiti in biocontenimento nelle aree di malattie infettive, mantenendo la competenza dei pazienti che non presentano condizione cliniche covid correlate. Isolamento dei pazienti attualmente negativi in stanze singole.

Il personale dovrà indossare i Dispositivi di Protezine Individuale del massimo livello di protezione.

Le consulenze richieste dagli altri reparti devono essere effettuate dal personale con gli appositi DPI ad alta protezione

Interruzione delle attività ambulatoriale, interdizione dell’accesso a familiari e personale estraneo al reparto.

Il Pronto Soccorso provvederà al ricovero dei pazienti di competenza internistica con patologie di carattere urgente non differibile presso aree covid-free.

Il 118 provvederà a centralizzare, ove possibile, i pazienti di competenza internistica presso gli ospedali spoke di Isernia e Termoli.

Sanificazione costante e continua delle aree comuni, suppellettili, strumentario di routinario utilizzo nell’attività assistenziale, compreso cartelle cliniche

Attivazione del programma di sorveglianza attiva sul personale e sui degenti.