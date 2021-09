Focolaio Covid, il sindaco chiude tutte le scuole

Fornelli – In pochi giorni sono 12 le persone positive al Covid, diverse di esse con sintomi. A scatenare il cluster sarebbe stato un matrimonio.

Per questo e per precauzione, sono state chiuse tutte le scuole del Comune. Questa l’ordinanza: “Si informa tutta la cittadinanza che a seguito del numero crescente di contagiati presente sul territorio di Fornelli e del numero di contagi nelle scuole, il Sindaco Giovanni Tedeschi, con apposita ordinanza, ha disposto di chiudere in via temporanea le scuole di ogni ordine e grado presenti all’interno del paese. L’obiettivo è quello di consentire una sanificazione più accurata degli edifici scolastici e di predisporre tutte le misure per l’organizzazione dello Screening degli studenti non tracciati, gratuito e su base volontaria, che si terrà Domenica presso Auditorium comunale “San Pietro Martire e San Domenico Abate” di Fornelli, con modalità e tempi che saranno comunicati. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. Invitiamo tutta la cittadinanza a non cadere in inutili allarmismi e ad adottare tutte le misure previste, quali:

-indossare la mascherina;

– igienizzare spesso le mani;

– limitare i contatti;

– mantenere il distanziamento”.