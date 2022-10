Focolaio Covid al Cardarelli, 6 positivi in Ortopedia: scatta il blocco dei ricoveri

Stesso provvedimento nel medesimo reparto del San Timoteo di Termoli per la presenza di un solo medico: situazione sempre più complicata per i pazienti molisani

Sanità sempre più ridotta all’osso in Molise. All’atavica carenza di personale, si aggiungono puntualmente nuovi problemi legati al Covid. Presso il Cardarelli di Campobasso, infatti, sono stati bloccati temporaneamente i ricoveri nel reparto di Ortopedia e Traumatologia. A disporre il temporaneo blocco dei ricoveri è stato il primario Pancrazio La Floresta in seguito all’individuazione di un focolaio Covid. Sino a questo momento sono stati individuati sei pazienti positivi. Dunque una situazione complicata per un reparto che già sconta un’importante carenza di personale tanto che già in passato l’unità operativa era rimasta senza medici. Da ieri, ad aggravare la situazione, un nuovo focolaio Covid.

Considerato che anche al San Timoteo di Termoli c’è il blocco dei ricoveri in Ortopedia per la mancanza di medici, la situazione si fa complicata, per usare un eufemismo, per i pazienti molisani.