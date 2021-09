Focolaio Covid a Trivento. Il sindaco-medico emette ordinanza: massima attenzione

Pasquale Corallo: “Comunicatemi celermente l’esito dei tamponi, stop assembramenti e l’8 settembre prossimo niente scampagnate in occasione della festa”

Non è assolutamente un’ordinanza punitiva, ma è nata dall’esigenza di contenere con la massima diligenza il cluster Covid che da qualche giorno affligge il paese. Potrebbe essere questo, in estrema sintesi, il senso dell’ultimo provvedimento adottato nella giornata di ieri 3 settembre dal sindaco di Trivento, Pasquale Corallo. Nella cittadina, fino a ieri, si contavano 35 casi di positività nella popolazione, la gran parte sono asintomatici, diversi sono giovani che ancora non sono immunizzati o parzialmente immunizzati.

“E’ necessario quindi adottare ogni misura di sicurezza e prevenzione” ha detto il sindaco che, comunque, plaude al comportamento della maggior parte dei suoi concittadini che rispettano le regole in periodo di Covid.

“La mia ordinanza è un’esortazione e non è assolutamente punitiva, raccomando principalmente di evitare gli assembramenti e le occasioni di incontri che non sono assolutamente necessari. Faccio un appello al buonsenso di tutti e tenermi costantemente informato sull’evolversi della situazioni, quindi comunicarmi ogni esito di nuovo tampone eseguito anche in forma privata”.

Il sindaco Corallo è anche un medico e, proprio in funzione di questo suo ultimo ruolo, avverte maggiormente l’urgenza di tenere alta la guardia. “L’8 settembre prossimo a Trivento ricorre una festività religiosa molto sentita, è usanza della popolazione riunirsi in gruppi per scampagnate all’aperto. Questo va assolutamente evitato, almeno per quest’anno. Il contagio incombe e non posso permettere che esso continui ad avanzare”. (CLICCA QUI PER CONSULTARE L’ORDINANZA DEL 3 SETTEMBRE).