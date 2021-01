Focolaio Covid a Baranello. Il sindaco tende la mano all’Asrem e propone soluzioni ai “black out” informativi

“Le comunicazioni prodotte dall’Asrem, mediante i bollettini quotidiani trasmessi a mezzo pec ai Sindaci non trovano riscontro tra la residenza anagrafica e il domicilio reale della persona risultata positiva al covid, con la conseguenza che i vari bollettini forniscono dati non corrispondenti alla realtà”

La recente notizia relativa al focolaio scoppiato in una casa di accoglienza disabili a Baranello ha generato, oltre alla comprensibile preoccupazione in paese, anche un dibattito sul metodo utilizzato per e comunicazioni fra autorità sanitaria e Comuni interessati dalla problematica. Marco Maio, sindaco di Baranello, ha voluto condividere con Il Quotidiano del Molise una nota nella quale si stemperano le tensioni alimentando uno spirito collaborativo fra istituzioni.



«In merito al cluster della comunità alloggio per disabili di Baranello si rende opportuno precisare alcuni aspetti della vicenda che, lungi dall’assumere toni e atteggiamenti polemici nei confronti dei vertici Asrem, servono a chiarire alcune problematiche che ho sollevato e che, evidentemente, non trovano le giuste soluzioni ai vari problemi riscontrati.