Focolai lungo la ferrovia adriatica in territorio molisano

Una situazione piuttosto preoccupante quella che si è verificata in mattinata lungo la tratta ferroviaria adriatica in territorio molisano, più precisamente fra Termoli e Petacciato. La vista di numerosi focolai di sterpaglie proprio nelle vicinanze della strada ferrata ha fatto preoccupare più di qualche viaggiatore e bagnante in zona. Solo qualche giorno fa la stessa situazione si è verificata alle Isole Tremiti. Alcune foto e video del nostro assiduo lettore Pietro.

