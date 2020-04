Florenzano sui pasti lasciati all’aperto: «Non accadrà mai più»

Ospedale di Venafro. La foto del cibo per i vecchietti, lasciato a terra e sul davanzale, scattata e pubblicata ieri, in anteprima assoluta dal Quotidiano, ha fatto “rumore”, alimentando il fuoco di una polemica che ha investito come un ciclone l’Asrem e la stessa Regione.

Partiamo dalla notizia, lunedì sera da Agnone e da Larino arrivano nella RSA del Santissimo Rosario 18 anziani COVID positivi, ma asintomatici. Vengono ospitati, separati tra loro e in camere singole, nell’ala del Santissimo Rosario destinata a Casa della Salute inaugurata solo qualche mese prima e mai utilizzata. Una soluzione d’emergenza e di corsa viene anche reclutato il personale, sei infermieri e sette Oss, destinato ad assisterli.

Ieri, primo giorno di ricovero, magari perché ancora l’organizzazione non è stata rodata, il cibo per i vecchietti viene lasciato all’esterno dell’ospedale, come dimostrato dalla foto. La paura del contagio è palpabile e magari l’addetto alla consegna non sapeva cosa fare. Né qualcuno dell’Asrem si era preoccupato di farsi trovare fuori per ritirare i pasti. Abbiamo saputo che, di lì a poco, il cibo era stato ritirato e consegnato agli anziani.

Florenzano, dal suo canto, si è detto rammaricato dell’accaduto, affermando che già da oggi ci sarebbero stati i carrelli per lasciare i pasti e, oltretutto, sarebbero stati consegnati anche dei telefonini agli anziani per farli mettere in contatto con le loro famiglie.

In conclusione, nessuno vuol crocifiggere gente che fa il proprio lavoro, ma sarebbe curioso sapere perché nessuno dell’Asrem ieri era all’esterno del reparto COVID per ritirare il cibo.

La vicenda portata alla luce dal nostro giornale è diventata “virale” sul web e ci si sono buttati sopra come falchi anche i politici che, chiaramente, l’hanno usata per attaccare Asrem e Regione. Ma noi prendiamo le distanze da qualunque strumentalizzazione, avendo voluto raccontare solo un fatto di cronaca.