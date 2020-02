Florenzano nomina la Scafarto direttore sanitario

Oreste Florenzano, il nuovo Direttore Generale dell’Asrem, si è insediato ed ha assunto ufficialmente il suo ruolo. Come primo atto ha nominato Virginia Scafarto direttore sanitario. Scafarto fino a ieri ha ricoperto il ruolo di Commissario dell’Azienda sanitaria dopo l’abbandono dell’ex Sosto. Una nomina, ha detto Florenzano, dovuta all’ottimo lavoro sin qui svolto dalla Scafarto e in attesa che si perfezioni in Regione la lista degli idonei al ruolo di Direttore Sanitario per l’assegnazione della nomina definitiva a cui si aggiungerà anche quella del Direttore Amministrativo.