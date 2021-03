Florenzano interverrà nella Commissione Consiliare Politiche Sociali

Questo pomeriggio, alle ore 16.45, in modalità online, si terrà la seduta della Commissione Consiliare Politiche Sociali del Comune di Campobasso, presieduta dalla consigliera Rosanna Coccagno che, come previsto, avrà come tema all’ordine del giorno le comunicazioni del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, sulla situazione Covid in città.

Inoltre, accogliendo l’invito della Commissione e della Presidente Coccagno, interverrà in Commissione anche il Direttore Generale dell’ASREM, avv. Oreste Florenzano.

La seduta della Commissione, così come accade sempre per tutte le altre, sarà trasmessa in diretta online sulla piattaforma disponibile al seguente link: https://campobasso.consiglicloud.it/home