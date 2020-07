Florenzano a Isernia: «Oncologia non chiuderà»

Isernia, i pazienti possono stare tranquilli: oncologia non chiuderà. Questo in sintesi il messaggio lanciato dal direttore generale della Asrem, Oreste Florenzano, oggi in visita al Veneziale proprio per spazzare definitivamente via i dubbi dopo le polemiche di questi ultimi giorni. Ad accoglierlo c’erano il sindaco, Giacomo d’Apollonio, e Cecilia Politi, responsabile del reparto di medicina. Durante l’incontro si è parlato anche del futuro del Veneziale, negli ultimi anni segnato da tagli continui.