Suggestive e accattivanti le immagini e la musica del video realizzato dall’Istituto Comprensivo Colozza di Frosolone. Un video per la pace che riprende, da varie angolazioni, anche con un drone, i bambini della Primaria di Castelpetroso impegnati in un Flash Mob per la pace in Ucraina. Castelpetroso, si ricorderà, è stato il primo centro molisano ad ospitare un gruppo di rifugiati ucraini in una struttura attigua al santuario.