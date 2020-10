Fissati per lunedì i funerali di Silvia Pizzanelli: sarà lutto cittadino

I funerali di Silvia Pizzanelli sono stati fissati per lunedì 12 ottobre, alle15,30, alla chiesa del Sacro Cuore di Isernia. Anche il comune di Macchiagodena, di cui è originaria la famiglia della piccola Silvia, ha decretato per lunedì il lutto cittadino. Intanto questa mattina, alle dodici in punto, gli studenti del liceo Majorana-Fascitelli di Isernia hanno interrotto le lezioni, osservando un minuto di silenzio, in memoria dell’undicenne studentessa dell’Andrea d’Isernia stroncata da un arresto cardiaco. L’iniziativa della scuola in segno di solidarietà con la famiglia e in particolare con il fratello di Silvia, studente del Majorana-Fascitelli.