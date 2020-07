Fismu: Ernesto La Vecchia responsabile nazionale rapporto con le istituzioni e comunicazione

Nella recente riunione dell’Esecutivo Nazionale di Fismu è stata nominata all’unanimità la nuova dirigenza del sindacato e affidati gli incarichi di settore. Al lavoro di Fismu Molise un significativo riconoscimento con la nomina di Ernesto La Vecchia, come responsabile nazionale per i rapporti con le istituzioni e della comunicazione. «Con grande soddisfazione – sottolinea Paolo di Tommaso, presidente FISMU MOLISE – posso comunicare che la segreteria nazionale FISMU ha riservato al nostro segretario regionale, Ernesto La Vecchia, un ruolo di forte responsabilità e di enorme rappresentatività, nominandolo nel mas-simo organo nazionale del sindacato, come responsabile della comunicazione (del sito) e del rap-porto con le Istituzioni. Auguriamo al nostro segretario regionale buon, e proficuo, lavoro: siamo certi che metterà il massimo impegno come ormai è suo costume. È un successo di tutta FISMU Molise, del lavoro, della passione, dell’impegno di ogni singolo iscritto e dirigente».