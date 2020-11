Fisiomedica Loretana: zero contagi da inizio pandemia

E’ la struttura sanitaria che staziona a Toro da almeno 30 anni, svolge prestazioni di alto livello medico. E oggi può vantare un primato che dà lustro alla struttura: zero contagi da Covid.

Ma la direzione, attraverso un post sulla pagina ufficiale dell’itistuto di riabilitazione, vuole anche aggiungere che:



“La Fisiomedica Loretana, ad oggi, NON ha casi di positività né tra i pazienti e né tra i dipendenti. Le voci che stanno girando, quindi, sono del tutte infondate. Volevamo chiarire che le notizie che si leggono sui giornali non riguardano la nostra struttura. Facciamo del nostro meglio applicando e facendo applicare ai nostri visitatori/pazienti le REGOLE tutti i giorni. Ci auguriamo di mantener questo status di ZERO CONTAGI (che dura da MARZO) fin quando finirà questa pandemia. Vogliamo ricordare che, ad oggi, dall’inizio della pandemia siamo l’unica struttura SANITARIA IN MOLISE A NON AVER AVUTO CASI COVID. Un grazie a tutto lo staff che sta facendo un lavoro impeccabile ed oneroso e un grazie ai nostri pazienti/visitatori che hanno accettato tutte le nostre regole per combattere questo virus”.